Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 16 agosto 2025
Oggi, sabato 16 agosto 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 130 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 16 agosto 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 130 del 16 agosto 2025
Bari: 22 – 86 – 27 – 44 – 2
Cagliari: 38 – 11 – 60 – 69 – 27
Firenze: 45 – 54 – 37 – 35 – 41
Genova: 53 – 46 – 12 – 18 – 13
Milano: 9 – 61 – 13 – 86 – 70
Napoli: 54 – 57 – 34 – 70 – 35
Palermo: 40 – 25 – 24 – 67 – 74
Roma: 66 – 30 – 54 – 56 – 24
Torino: 17 – 75 – 55 – 13 – 19
Venezia: 78 – 17 – 12 – 85 – 90
Nazionale: 72 – 1 – 46 – 50 – 52
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 16 agosto 2025
9 – 11 – 17 – 22 – 25 – 27 – 30 – 38 – 40 – 45 – 46 – 53 – 54 – 57 – 60 – 61 – 66 – 75 – 78 – 86
Numero Oro: 22
Doppio Oro: 22 – 86
2 12 13 18 24 34 35 37 44 55 56 67 69 70 85
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, sabato 16 agosto 2025
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 16 agosto 2025:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.