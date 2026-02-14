Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 14 febbraio 2026

Oggi, sabato 14 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 27 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 14 febbraio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 27 del 14 febbraio 2026

B ARI 64-39-40-27-69

CAGLIARI 49-6-34-2-3

FIRENZE 79-4-56-17-8

GENOVA 9-27-36-16-37

MILANO 67-89-17-63-68

NAPOLI 90-19-34-9-43

PALERMO 51-73-39-2-65

ROMA 23-77-68-44-57

TORINO 37-61-38-90-74

VENEZIA 21-51-83-89-23

NAZIONALE 61-28-67-56-23

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 14 febbraio 2026

4 – 6 – 9 – 19 – 21 – 23 – 27 – 37 – 39 – 40 – 49 – 51 – 61 – 64 – 67 – 73 – 77 – 79 – 89 – 90

Numero Oro: 64

Doppio Oro: 64 – 39

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, sabato 14 febbraio 2026

2 – 3 – 8 -16 – 17 – 34 – 36 – 38 – 43 – 44 – 56 – 63 – 68 – 69 – 83

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, sabato 14 febbraio 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 14 febbraio 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.