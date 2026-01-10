Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 10 gennaio 2026

Oggi, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 7 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 10 gennaio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 7 del 10 gennaio 2026

BARI 48 – 84 – 46 – 52 – 79

CAGLIARI 84 -19 – 9 – 31 – 81



FIRENZE 11 – 67 – 65 – 28 – 75

GENOVA 23 – 12 – 79 – 82 – 49

MILANO 53 – 48 – 41 – 58 – 63

NAPOLI 85 – 13 – 44 – 32 – 4

PALERMO 68 – 54 – 35 – 47 – 67

ROMA 68 – 40 – 55 – 6 – 85

TORINO 67 – 35 – 62 – 76 – 68



VENEZIA 71 – 5 – 46 – 38 – 34



NAZIONALE 24 – 59 – 84 – 16 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 10 gennaio 2026

5 – 9 – 11 – 12 – 13 – 19 – 23 – 35 – 40 – 46 – 48 – 53 – 54 – 65 – 67 – 68 – 71 – 79 – 84 – 85

Numero Oro: 48

Doppio Oro: 48 – 84

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, sabato 10 gennaio 2026

6 – 28 – 31 – 32 – 38 – 41 – 44 – 47 – 52 – 55 – 58 – 62 – 76 – 81 – 82

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, sabato 10 gennaio 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 10 gennaio 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.