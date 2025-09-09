Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 9 settembre 2025
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 9 settembre 2025
Oggi, martedì 9 settembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 144 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 9 settembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 144 del 9 settembre 2025
- BARI 80 – 40 – 25 – 5 – 49
- CAGLIARI 88 – 51 – 28 – 38 – 67
- FIRENZE 83 – 86 – 78 – 3 – 77
- GENOVA 29 – 67 – 66 – 25 – 63
- MILANO 85 – 66 – 63 – 75 – 60
- NAPOLI 78 – 60 – 75 – 41 – 69
- PALERMO 49 – 50 – 88 – 34 – 19
- ROMA 40 – 47 – 61 – 57 – 9
- TORINO 20 – 86 – 42 – 53 – 28
- VENEZIA 33 – 60 – 83 – 75 – 14
- NAZIONALE 87 – 81 – 8 – 22 – 78
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, martedì 9 settembre 2025
20 – 25 – 28 – 29 – 33 – 40 – 47 – 49 – 50 – 51 – 60 – 63 – 66 – 67 – 78 – 80 – 83 – 85 – 96 – 88
Numero Oro: 80
Doppio Oro: 80 – 40
ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, martedì 9 settembre 2025
3 – 5 – 9 – 14 – 19 – 34 – 38 – 41 – 42 – 53 – 57 – 61 – 69 – 75 – 77
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, martedì 9 settembre 2025
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, martedì 9 settembre 2025:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.