Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 8 settembre 2026

Oggi, martedì 8 settembre 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 144 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 8 settembre 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 144 dell’8 settembre 2026

BARI 55 – 75 – 52 – 74 – 27

CAGLIARI 72 – 20 – 83 – 21 – 31

FIRENZE 19 – 7 – 55 – 11 – 71

GENOVA 34 – 66 – 57 – 49 – 10

MILANO 15 – 72 – 39 – 35 – 2

NAPOLI 59 – 47 – 31 – 82 – 12

PALERMO 63 – 8 – 14 – 85 – 12

ROMA 89 – 87 – 11 – 63 – 73

TORINO 36 – 57 – 49 – 1 – 58

VENEZIA 20 – 88 – 29 – 32 – 44

NAZIONALE 47 – 81 – 3 – 30 – 8

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, martedì 8 settembre 2026

7 – 8 – 15 – 19 – 20 – 34 – 36 – 47 – 52 – 55 – 57 – 59 – 63 – 66 – 72 – 75 – 83 – 87 – 88 – 89

Numero Oro: 55

Doppio Oro: 55 – 75

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, martedì 8 settembre 2026

1 – 11 – 14 – 21 – 27 – 29 – 31 – 32 – 35 – 39 – 49 – 71 – 74 – 82 – 85

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, martedì 8 settembre 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, martedì 8 settembre 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.