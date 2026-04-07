Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 7 aprile 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 7 aprile 2026
Oggi, martedì 7 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 56 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 7 aprile 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 56 del 7 aprile 2026
- BARI 80 – 54 – 31 – 75 – 71
- CAGLIARI 38 – 23 – 54 – 50 – 89
- FIRENZE 57 – 73 – 82 – 35 – 45
- GENOVA 58 – 70 – 12 – 65 – 85
- MILANO 82 – 20 – 35 – 14 – 8
- NAPOLI 48 – 65 – 79 – 52 – 16
- PALERMO 5 – 60 – 56 – 1 – 25
- ROMA 65 – 12 – 73 – 3 – 49
- TORINO 39 – 43 – 44 – 36 – 67
- VENEZIA 71 – 76 – 49 – 6 – 56
- NAZIONALE 85 – 42 – 37 – 41 – 7
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, martedì 7 aprile 2026
5 – 12 – 20 – 23 – 31 – 38 – 39 – 43 – 48 – 54 – 57 – 58 – 60 – 65 – 70 – 71 – 73 – 76 – 80 – 82
Numero Oro: 80
Doppio Oro: 80 – 54
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, martedì 7 aprile 2026
1 – 3 – 6 – 14 – 35 – 36 – 44 – 45 – 49 – 50 – 52 – 56 – 75 – 79 – 89
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, martedì 7 aprile 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, martedì 7 aprile 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.