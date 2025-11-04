Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 4 novembre 2025

Oggi, martedì 4 novembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 176 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 4 novembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 176 del 4 novembre 2025

BARI 21 – 9 – 35 – 82 – 53

CAGLIARI 49 – 11 – 85 – 61 – 83

FIRENZE 72 – 21 – 56 – 70 – 67

GENOVA 37 – 47 – 59 – 23 – 26

MILANO 30 – 84 – 74 – 47 – 21

NAPOLI 66 – 55 – 43 – 79 – 15

PALERMO 90 – 88 – 73 – 45 – 62

ROMA 65 – 23 – 67 – 5 – 72

TORINO 90 – 15 – 28 – 59 – 50

VENEZIA 52 – 82 – 10 – 17 – 80

NAZIONALE 14 – 74 – 44 – 68 – 62

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, martedì 4 novembre 2025

9 – 11 – 15 – 21 – 23 – 30 – 35 – 37 – 47 – 49 – 52 – 55 – 65 – 66 – 72 – 82 – 84 – 85 – 88 – 90

Numero Oro: 21

Doppio Oro: 21 – 9

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, martedì 4 novembre 2025

5 – 10 – 17 – 28 – 43 – 45 – 53 – 56 – 59 – 61 – 67 – 70 – 73 – 74 – 79

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, martedì 4 novembre 2025

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, martedì 4 novembre 2025:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.