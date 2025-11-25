Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 25 novembre 2025
Oggi, martedì 25 novembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 188 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 25 novembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 188 del 25 novembre 2025
- BARI 6 33 14 87 73
- CAGLIARI 90 73 48 35 67
- FIRENZE 20 66 86 79 27
- GENOVA 39 55 23 74 60
- MILANO 86 34 23 18 51
- NAPOLI 1 12 60 11 82
- PALERMO 41 78 88 71 74
- ROMA 66 77 24 53 11
- TORINO 10 90 35 77 48
- VENEZIA 47 79 82 5 65
- NAZIONALE 88 14 15 48 9
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, martedì 25 novembre 2025
1 6 10 12 14 20 33 34 39 41 47 48 55 66 73 77 78 79 86 90
Numero Oro: 6
Doppio Oro: 6 33
5 11 18 23 24 27 35 53 60 67 71 74 82 87 88
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, martedì 25 novembre 2025
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, martedì 25 novembre 2025:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.