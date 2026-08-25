Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 25 agosto 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 25 agosto 2026
Oggi, martedì 25 agosto 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 136 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 25 agosto 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 136 del 25 agosto 2026
- BARI 15 – 76 – 24 – 54 – 46
- CAGLIARI 90 – 5 – 54 – 47 – 63
- FIRENZE 61 – 77 – 10 – 55 – 9
- GENOVA 66 – 44 – 47 – 16 – 83
- MILANO 39 – 62 – 24 – 78 – 19
- NAPOLI 14 – 15 – 81 – 2 – 44
- PALERMO 83 – 55 – 15 – 43 – 73
- ROMA 16 – 63 – 7 – 64 – 60
- TORINO 79 – 48 – 67 – 89 – 50
- VENEZIA 22 – 57 – 18 – 69 – 53
- NAZIONALE 82 – 50 – 19 – 62 – 30
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, martedì 25 agosto 2026
3 7 14 20 29 34 37 40 49 52
54 59 61 65 66 71 73 75 77 78
Numero Oro: 59
Doppio Oro: 59 71
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
8 19 23 32 36 42 45 56 58 64 68 70 81 84 85
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, martedì 25 agosto 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, martedì 25 agosto 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.