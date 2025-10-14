Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 14 ottobre 2025

Oggi, martedì 14 ottobre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 164 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 14 ottobre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 164 del 14 ottobre 2025

BARI 48 – 72 – 6 – 17 – 82

CAGLIARI 28 – 15 – 25 – 20 – 34

FIRENZE 7 – 17 – 49 – 62 – 4

GENOVA 49 – 9 – 84 – 14 – 71

MILANO 66 – 57 – 78 – 7 – 33

NAPOLI 17 – 27 – 25 – 21 – 66

PALERMO 24 – 34 – 19 – 29 – 53

ROMA 82 – 53 – 47 – 25 – 55

TORINO 66 – 58 – 13 – 7 – 29

VENEZIA 68 – 82 – 10 – 31 – 1

NAZIONALE 19 – 76 – 15 – 45 – 26

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, martedì 14 ottobre 2025

6 – 7 – 9 – 15 – 17 – 24 – 25 – 27 – 28 – 34 – 48 – 49 – 53 – 57 – 58 – 66 – 68 – 72 – 82 – 84

Numero Oro: 48

Doppio Oro: 48 – 72

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, martedì 14 ottobre 2025

4 – 10 – 13 – 14 – 19 – 20 – 21 – 29 – 31 – 33 – 47 – 55 – 62 – 71 – 78

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, martedì 14 ottobre 2025

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, martedì 14 ottobre 2025:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.