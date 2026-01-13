Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 13 gennaio 2026

Oggi, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 8 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 13 gennaio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 8 del 13 gennaio 2026

Bari: 75 – 49 – 5 – 28 – 85

Cagliari: 85 – 12 – 67 – 1 – 71

Firenze: 57 – 3 – 62 – 72 – 21

Genova: 3 – 12 – 52 – 30 – 81

Milano: 68 – 2 – 79 – 8 – 6

Napoli: 60 – 23 – 16 – 29 – 19

Palermo: 48 – 89 – 53 – 15 – 50

Roma: 59 – 21 – 69 – 15 – 48

Torino: 59 – 74 – 26 – 85 – 21

Venezia: 4 – 16 – 53 – 72 – 71

Nazionale: 78 – 38 – 40 – 23 – 13

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, martedì 13 gennaio 2026

2 – 3 – 4 – 5 – 12 – 16 – 21 – 23 – 48 – 49 – 57 – 59 – 60 – 62 – 67 – 68 – 74 – 75 – 85 – 89

Numero Oro: 75

Doppio Oro: 75 – 49

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, martedì 13 gennaio 2026

1 – 6 – 8 – 15 – 26 – 28 – 29 – 30 – 52 – 53 – 69 – 71 – 72 – 79 – 81

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, martedì 13 gennaio 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, martedì 13 gennaio 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.