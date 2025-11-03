Icona app
Ultimo aggiornamento ore 19:57
Lotterie

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 3 novembre 2025

di Giovanni Macchi
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi lunedì 3 novembre 2025

Oggi, lunedì 3 novembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 175 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 3 novembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 175 del 3 novembre 2025

  • BARI 80 – 28 – 11 – 67 – 50
  • CAGLIARI 20 – 29 – 71 – 33 – 15
  • FIRENZE 33 – 50 – 21 – 9 – 11
  • GENOVA 32 – 15 – 90 – 9 – 23
  • MILANO 66 – 22 – 48 – 3 – 77
  • NAPOLI 57 – 64 – 27 – 20 – 26
  • PALERMO 22 – 65 – 78 – 90 – 74
  • ROMA 32 – 57 – 43 – 20 – 8
  • TORINO 74 – 80 – 66 – 54 – 1
  • VENEZIA 1 – 75 – 82 – 13 – 11
  • NAZIONALE 71 – 5 – 55 – 77 – 61 

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, lunedì 3 novembre 2025

1 – 11 – 15 – 20 – 21 – 22 – 28 – 29 – 32 – 33
50 – 57 – 64 – 65 – 66 – 71 – 74 – 75 – 80 – 90

Numero Oro: 80
Doppio Oro: 80 – 28

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, lunedì 3 novembre 2025

3 – 5 – 8 – 9 – 13 – 23 – 26 – 27 – 43 – 48 – 54 – 67 – 77 – 78 – 82

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

TUTTE LE ESTRAZIONI

I numeri ritardatari ad oggi, lunedì 3 novembre 2025

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, lunedì 3 novembre 2025:

  • 66 – Nazionale (132)
  • 19 – Cagliari (118)
  • 51 – Roma (108)
  • 13 – Nazionale (110)
  • 1 – Cagliari (109)
  • 80 – Venezia (105)
  • 85 – Genova (105)
  • 8 – Napoli (105)
  • 28 – Palermo (100)
  • 48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO (ARCHIVIO)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

estrazioni del lotto

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Ricerca