Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 3 novembre 2025
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi lunedì 3 novembre 2025
Oggi, lunedì 3 novembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 175 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 3 novembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 175 del 3 novembre 2025
- BARI 80 – 28 – 11 – 67 – 50
- CAGLIARI 20 – 29 – 71 – 33 – 15
- FIRENZE 33 – 50 – 21 – 9 – 11
- GENOVA 32 – 15 – 90 – 9 – 23
- MILANO 66 – 22 – 48 – 3 – 77
- NAPOLI 57 – 64 – 27 – 20 – 26
- PALERMO 22 – 65 – 78 – 90 – 74
- ROMA 32 – 57 – 43 – 20 – 8
- TORINO 74 – 80 – 66 – 54 – 1
- VENEZIA 1 – 75 – 82 – 13 – 11
- NAZIONALE 71 – 5 – 55 – 77 – 61
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, lunedì 3 novembre 2025
1 – 11 – 15 – 20 – 21 – 22 – 28 – 29 – 32 – 33
50 – 57 – 64 – 65 – 66 – 71 – 74 – 75 – 80 – 90
Numero Oro: 80
Doppio Oro: 80 – 28
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
3 – 5 – 8 – 9 – 13 – 23 – 26 – 27 – 43 – 48 – 54 – 67 – 77 – 78 – 82
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, lunedì 3 novembre 2025
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, lunedì 3 novembre 2025:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.