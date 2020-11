Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 5 novembre 2020

Oggi, giovedì 5 novembre 2020, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 133 del 2020 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 5 novembre 2020, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONE LOTTO: i numeri vincenti di oggi (estrazione n. 133 del 5 novembre 2020). Estrazione in diretta alle ore 20

BARI 66 – 85 – 12 – 38 – 67

CAGLIARI 30 – 13 – 58 – 43 – 79

FIRENZE 18 – 67 – 52 – 42 – 63

GENOVA 61 – 12 – 66 – 74 – 89

MILANO 90 – 58 – 73 – 26 – 33

NAPOLI 72 – 38 – 43 – 70 – 42

PALERMO 73 – 22 – 67 – 24 – 69

ROMA 39 – 38 – 42 – 61 – 4

TORINO 83 – 12 – 45 – 61 – 55

VENEZIA 64 – 83 – 52 – 28 – 68

NAZIONALE 83 – 58 – 76 – 38 – 5

ESTRAZIONE 10eLOTTO: i numeri vincenti estratti oggi, giovedì 5 novembre 2020. Estrazione in diretta alle ore 20

12 – 13 – 18 – 22 – 30 – 38 – 39 – 42 – 43 – 52 – 58 – 61 – 64 – 66 – 67 – 72 – 73 – 83 – 85 – 90

Numero Oro: 66

Doppio Oro: 66 – 85

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e 10eLotto (dieci e Lotto) estrazione di oggi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato agenziadoganemonopoli.gov.it si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

TUTTE LE ESTRAZIONI

I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 5 novembre 2020

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 5 novembre 2020:

Genova 18 (114)

Venezia 57 (111)

Cagliari 2 (108)

Napoli 37 (107)

Nazionale 14 (103)

Roma 87 (99)

Nazionale 11 (98)

Napoli 36 (90)

Genova 50 (88)

Firenze 21 (80)

(Fonte Lottomatica)

TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO (ARCHIVIO)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

