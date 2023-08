Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 31 agosto 2023

Oggi, giovedì 31 agosto 2023, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 112 del 2023 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 31 agosto 2023, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 112 del 31 agosto 2023

BARI 86 – 32 – 26 – 25 – 38

CAGLIARI 69 – 45 – 53 – 71 – 3

FIRENZE 88 – 18 – 43 – 16 – 29

GENOVA 72 – 28 – 30 – 2 – 54

MILANO 4 – 68 – 85 – 28 – 71

NAPOLI 13 – 66 – 22 – 85 – 19

PALERMO 87 – 79 – 31 – 26 – 72

ROMA 20 – 55 – 39 – 5 – 47

TORINO 9 – 25 – 49 – 83 – 66

VENEZIA 52 – 86 – 11 – 47 – 84

NAZIONALE 15 – 66 – 80 – 19 – 38

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, giovedì 31 agosto 2023

4 – 9 – 13 – 18 – 20 – 25 – 26 – 28 – 32 – 45 – 52 – 55 – 66 – 68 – 69 – 72 – 79 – 86 – 87 – 88

Numero Oro: 86

Doppio Oro: 86 – 32

Gong: 15

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, giovedì 31 agosto 2023

2 – 5 – 11 – 16 – 22 – 30 – 31 – 39 – 43 – 47 – 49 – 53 – 71 – 83 – 85

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 31 agosto 2023

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 31 agosto 2023:

Cagliari 28 (115)

Roma 12 (110)

Roma 75 (106)

Cagliari 37 (104)

Milano 11 (100)

Venezia 2 (100)

Palermo 18 (99)

Nazionale 68 (98)

Palermo 39 (95)

Bari 78 (92)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.