Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 30 ottobre 2025

Oggi, giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 173 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 30 ottobre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 173 del 30 ottobre 2025

B ARI 53 – 7 – 12 – 77 – 21

CAGLIARI 17 – 74 – 24 – 69 – 44

FIRENZE 8 – 47 – 25 – 83 – 33

GENOVA 2 – 68 – 29 – 43 – 67

MILANO 84 – 90 – 75 – 45 – 72

NAPOLI 49 – 6 – 9 – 12 – 20

49 – 6 – 9 – 12 – 20 PALERMO 13 – 65 – 34 – 86 – 7

ROMA 15 – 2 – 10 – 13 – 83

TORINO 59 – 67 – 80 – 35 – 26

V ENEZIA 73 – 4 – 6 – 74 – 27

NAZIONALE 62 – 79 – 38 – 36 – 48

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, giovedì 30 ottobre 2025

2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 12 – 13 – 15 – 17 – 47

49 – 53 – 59 – 65 – 67 – 68 – 73 – 74 – 84- 90

Numero Oro: 53

Doppio Oro: 53 – 7

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, giovedì 30 ottobre 2025

9 – 10 – 24 – 25 – 29 – 34 – 35 – 43 – 45 – 69 – 75 – 77 – 80 – 83 – 86

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 30 ottobre 2025

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 30 ottobre 2025:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.