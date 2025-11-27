Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 27 novembre 2025

Oggi, giovedì 27 novembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 189 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 27 novembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 189 del 27 novembre 2025

B ARI 30 – 6 – 24 – 65 – 34

CAGLIARI 3 – 65 – 15 – 77 – 79

FIRENZE 4 – 74 – 10 – 45 – 18

GENOVA 32 – 21 – 45 – 81 – 48

MILANO 25 – 5 – 15 – 78 – 86

NAPOLI 34 – 49 – 52 – 16 – 5

34 – 49 – 52 – 16 – PALERMO 1 – 66 – 76 – 19 – 11

ROMA 60 – 16 – 79 – 22 – 21

TORINO 7 – 31 – 23 – 14 – 83

V ENEZIA 75 – 9 – 6 – 34 – 31

NAZIONALE 64 – 12 – 18 – 30 – 88



(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, giovedì 27 novembre 2025

1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 16 – 21 – 25

30 – 31 – 32 – 34 – 49 – 60 – 65 – 66 – 74 – 75

Numero Oro: 30

Doppio Oro: 30 – 6

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, giovedì 27 novembre 2025

10 – 14 – 15 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 45 – 52 – 76 – 77 – 78 – 79 – 81

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 27 novembre 2025

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 27 novembre 2025:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.