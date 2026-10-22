Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 22 ottobre 2026

Oggi, giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 169 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 22 ottobre 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 169 del 22 ottobre 2026

BARI 89 – 68 – 23 – 7 – 50

CAGLIARI 21 – 80 – 4 – 51 – 43

FIRENZE 34 – 25 – 5 – 77 – 90

GENOVA 77 – 34 – 37 – 90 – 54

MILANO 18 – 7 – 61 – 35 – 3

NAPOLI 41 – 90 – 40 – 76 – 78

PALERMO 18 – 80 – 78 – 12 – 84

ROMA 40 – 3 – 7 – 86 – 30

TORINO 34 – 56 – 21 – 10 – 41

VENEZIA 63 – 78 – 43 – 68 – 80

NAZIONALE 76 – 38 – 65 – 21 – 3

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, giovedì 22 ottobre 2026

3 – 4 – 5 – 7 – 18 – 21 – 23 – 25 – 34 – 37 – 40 – 41 – 56 – 63 – 68 – 77 – 78 – 80 – 89 – 90

Numero Oro: 89

Doppio Oro: 89 – 68

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, giovedì 22 ottobre 2026

10 – 12 – 30 – 35 – 38 – 43 – 50 – 51 – 54 – 61 – 65 – 76 – 84 – 86

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 22 ottobre 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 22 ottobre 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.