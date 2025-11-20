Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 20 novembre 2025

Oggi, giovedì 20 novembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 185 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 20 novembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 185 del 20 novembre 2025

Bari: 76 – 70 – 55 – 49 – 27

Cagliari: 90 – 41 – 9 – 46 – 39

Firenze: 88 – 57 – 41 – 13 – 29

Genova: 70 – 38 – 43 – 12 – 59

Milano: 54 – 57 – 38 – 84 – 80

Napoli: 78 – 42 – 68 – 47 – 27

Palermo: 24 – 41 – 61 – 22 – 7

Roma: 39 – 4 – 1 – 78 – 42

Torino: 32 – 2 – 30 – 35 – 26

Venezia: 69 – 2 – 88 – 72 – 13

Nazionale: 45 – 73 – 36 – 71 – 7

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, giovedì 20 novembre 2025

2 – 4 – 9 – 24 – 32 – 38 – 39 – 41 – 42 – 43 – 54 – 55 – 57 – 68 – 69 – 70 – 76 – 78 – 88 – 90

Numero Oro: 76

Doppio Oro: 76 – 70

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, giovedì 20 novembre 2025

1-12-13-22-27-29-30-35-46-47-49-59-61-72-84

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 20 novembre 2025

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 20 novembre 2025:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.