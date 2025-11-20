Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 20 novembre 2025
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 20 novembre 2025
Oggi, giovedì 20 novembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 185 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 20 novembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 185 del 20 novembre 2025
Bari: 76 – 70 – 55 – 49 – 27
Cagliari: 90 – 41 – 9 – 46 – 39
Firenze: 88 – 57 – 41 – 13 – 29
Genova: 70 – 38 – 43 – 12 – 59
Milano: 54 – 57 – 38 – 84 – 80
Napoli: 78 – 42 – 68 – 47 – 27
Palermo: 24 – 41 – 61 – 22 – 7
Roma: 39 – 4 – 1 – 78 – 42
Torino: 32 – 2 – 30 – 35 – 26
Venezia: 69 – 2 – 88 – 72 – 13
Nazionale: 45 – 73 – 36 – 71 – 7
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, giovedì 20 novembre 2025
2 – 4 – 9 – 24 – 32 – 38 – 39 – 41 – 42 – 43 – 54 – 55 – 57 – 68 – 69 – 70 – 76 – 78 – 88 – 90
Numero Oro: 76
Doppio Oro: 76 – 70
1-12-13-22-27-29-30-35-46-47-49-59-61-72-84
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 20 novembre 2025
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 20 novembre 2025:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.