Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 2 ottobre 2025
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 2 ottobre 2025
Oggi, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 157 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 2 ottobre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 157 del 2 ottobre 2025
- BARI 30 – 40 – 37 – 66 – 64
- CAGLIARI 59 – 20 – 29 – 9 – 89
- FIRENZE 60 – 17 – 10 – 11 – 90
- GENOVA 26 – 44 – 84 – 50 – 86
- MILANO 37 – 38 – 20 – 3 – 29
- NAPOLI 14 – 20 – 75 – 35 – 8
- PALERMO 77 – 26 – 70 – 62 – 39
- ROMA 39 – 25 – 5 – 58 – 80
- TORINO 69 – 6 – 65 – 77 – 70
- VENEZIA 8 – 89 – 19 – 9 – 78
- NAZIONALE 70 – 67 – 81 – 78 – 19
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, giovedì 2 ottobre 2025
6 – 8 – 10 – 14 – 17 – 20 – 24 – 26 – 29 – 30 – 37 – 38 – 39 – 40 – 44 – 59 – 60 – 69 – 77 – 89
Numero Oro: 30
Doppio Oro: 30 – 40
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
3 – 5 – 9 – 11 – 19 – 35 – 50 – 58 – 62 – 64 – 65 – 66 – 70 – 75 – 84
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 2 ottobre 2025
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 2 ottobre 2025:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.