Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 19 febbraio 2026

Oggi, giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 29 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 19 febbraio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 29 del 19 febbraio 2026

BARI 46 – 45 – 68 – 27 – 78

CAGLIARI 79 – 9 – 37 – 13 – 31

FIRENZE 66 – 9 – 22 – 29 – 50

GENOVA 61 – 9 – 38 – 19 – 20

MILANO 84 – 69 – 53 – 66 – 29

NAPOLI 7 – 58 – 6 – 87 – 49

PALERMO 10 – 29 – 84 – 22 – 35

ROMA 28 – 47 – 11 – 30 – 24

TORINO 52 – 73 – 18 – 87 – 56

VENEZIA 90 – 86 – 16 – 36 – 28

NAZIONALE 53 – 21 – 35 – 3 – 4

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, giovedì 19 febbraio 2026

7 – 9 – 10 – 28 – 29 – 37 – 45 – 46 – 47 – 52 – 58 – 61 – 66 – 68 – 69 – 73 – 79 – 84 – 86 – 90

Numero Oro: 46

Doppio Oro: 46 – 45

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, giovedì 19 febbraio 2026

6 – 11 – 13 – 16 – 18 – 19 – 22 – 27 – 30 – 31 – 36 – 38 – 53 – 78 – 87

ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d'azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 19 febbraio 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 19 febbraio 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.