Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 18 settembre 2025
Oggi, giovedì 18 settembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 149 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 18 settembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 149 del 18 settembre 2025
- BARI 24 – 27 – 8 – 70 – 68
- CAGLIARI 75 – 27 – 64 – 20 – 17
- FIRENZE 53 – 20 – 46 – 14 – 39
- GENOVA 38 – 72 – 71 – 36 – 65
- MILANO 24 – 43 – 76 – 19 – 26
- NAPOLI 32 – 70 – 51 – 23 – 48
- PALERMO 23 – 73 – 55 – 64 – 62
- ROMA 66 – 58 – 15 – 49 – 55
- TORINO 84 – 22 – 38 – 29 – 64
- VENEZIA 47 – 52 – 56 – 35 – 89
- NAZIONALE 4 – 49 – 67 – 57 – 5
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, giovedì 18 settembre 2025
8 – 20 – 22 – 23 – 24 – 27 – 32 – 38 – 43 – 47
52 – 53 – 58 – 64 – 66 – 70 – 72 – 73 – 75 – 84
Numero Oro: 24
Doppio Oro: 24 – 27
14 – 15 – 17 – 19 – 29 – 35 – 36 – 46
49 – 51 – 55 – 56 – 68 – 71 – 76
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 18 settembre 2025
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 18 settembre 2025:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.