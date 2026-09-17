Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 17 settembre 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 17 settembre 2026
Oggi, giovedì 17 settembre 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 149 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 17 settembre 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 149 del 17 settembre 2026
BARI 11 37 71 88 54
CAGLIARI 66 38 51 42 69
FIRENZE 51 2 79 25 75
GENOVA 49 66 84 51 8
MILANO 25 2 85 90 5
NAPOLI 56 64 84 41 33
PALERMO 35 21 11 64 72
ROMA 83 36 81 10 22
TORINO 68 7 3 37 27
VENEZIA 81 31 61 33 6
NAZIONALE 45 73 69 48 34
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, giovedì 17 settembre 2026
2 7 11 21 25 31 35 36 37 38 49 51 56 64 66 68 71 79 81 83
Numero Oro: 11
Doppio Oro: 11 37
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
3 5 8 10 33 41 42 54 61 69 75 84 85 88 90
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 17 settembre 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 17 settembre 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.