Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 15 gennaio 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 15 gennaio 2026
Oggi, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 9 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 15 gennaio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 9 del 15 gennaio 2026
- BARI 75 – 59 – 17 – 44 – 19
- CAGLIARI 76 – 88 – 85 – 23 – 67
- FIRENZE 67 – 25 – 41 – 62 – 66
- GENOVA 65 – 9 – 81 – 33 – 55
- MILANO 58 – 64 – 15 – 9 – 90
- NAPOLI 11 – 73 – 9 – 82 – 19
- PALERMO 22 – 28 – 70 – 51 – 38
- ROMA 47 – 65 – 2 – 59 – 83
- TORINO 81 – 56 – 61 – 33 – 45
- VENEZIA 17 – 29 – 49 – 11 – 50
- NAZIONALE 68 – 11 – 5 – 34 – 61
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, giovedì 15 gennaio 2026
9 – 11 – 17 – 22 – 25 – 28 – 29 – 47 – 56 – 58 – 59 – 64 – 65 – 67 – 73 – 75 – 76 – 81 – 85 – 88
Numero Oro: 75
Doppio Oro: 75 – 59
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
2 – 15 – 19 – 23 – 33 – 41 – 44 – 49 – 51 – 55 – 61 – 62 – 66 – 70 – 82
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 15 gennaio 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 15 gennaio 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.