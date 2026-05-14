Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 14 maggio 2026

Oggi, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 77 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 14 maggio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 77 del 14 maggio 2026

Bari: 18 – 1 – 37 – 16 – 59

Cagliari: 29 – 67 – 49 – 4 – 10

Firenze: 70 – 33 – 42 – 39 – 8

Genova: 57 – 48 – 87 – 52 – 25

Milano: 86 – 34 – 59 – 53 – 51

Napoli: 34 – 62 – 37 – 61 – 11

Palermo: 50 – 54 – 36 – 4 – 23

Roma: 40 – 46 – 70 – 79 – 37

Torino: 89 – 32 – 55 – 53 – 19

Venezia: 51 – 84 – 85 – 66 – 20

Nazionale: 4 – 10 – 60 – 41 – 13

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, giovedì 14 maggio 2026

1 – 18 – 29 – 32 – 33 – 34 – 37 – 40 – 46 – 48 – 50 – 51 – 54 – 57 – 62 – 67 – 70 – 84 – 86 – 89

Numero Oro: 18

Doppio Oro: 18 – 1

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, giovedì 14 maggio 2026

4 – 16 – 36 – 39 – 42 – 49 – 52 – 53 – 55 – 59 – 61 – 66 – 79 – 85 – 87

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 14 maggio 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 14 maggio 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.