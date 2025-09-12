Estrazione Eurojackpot di oggi 12 settembre 2025: i numeri vincenti | Superenalotto | Diretta

Questa sera, venerdì 12 settembre 2025, alle ore 20,30 va in scena la 75esima estrazione del 2025 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, venerdì 12 settembre 2025:

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI 12 SETTEMBRE 2025 LIVE – AGGIORNAMENTO DALLE ORE 20

Combinazione vincente: 7 – 24 – 45 – 33 – 22

Euro numeri: 4 – 12

(I numeri vincenti del concorso Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale della Sisal. Si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito ufficiale del concorso e/o in ricevitoria)

L’archivio delle estrazioni

Estrazione Eurojackpot: che cosa è

Si tratta di un concorso a premi in cui bisogna scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, giocando nei punti vendita Sisal. Il costo della giocata minima è di 2 euro pari a una sola combinazione di 5 numeri e 2 Euronumeri. È possibile giocare a Eurojackpot tutti i giorni dalle 6.00 alle 23.55. Un’eventuale vincita può essere riscossa solo nel paese in cui è stata effettuata la giocata. I paesi che partecipano all’estrazione sono Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Le estrazioni avvengono ogni martedì e venerdì alle ore 20,30. Ogni volta che il jackpot viene vinto, si riparte da un montepremi di 10 milioni di euro, che aumenta estrazione dopo estrazione.

Estrazione Eurojackpot: gioca responsabile

ATTENZIONE! Il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza per problemi di questo tipo, puoi contattare Giocoresponsabile. Come? Da telefono fisso e cellulare al numero verde gratuito 800 921 121 da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00; attraverso il sito internet www.giocaresponsabile.it sempre.