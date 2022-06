Perché oggi, 2 giugno 2022, non c’è l’estrazione del Lotto e Superenalotto: il motivo

Perché oggi, giovedì 2 giugno 2022, non si è tenuta l’estrazione del Lotto e del Superenalotto? La risposta è molto semplice: oggi è la festa della Repubblica, e come sempre quando il giorno dell’estrazione coincide con un festivo, il lotto viene rimandato. Vediamo allora insieme come cambia il calendario delle estrazioni del Lotto e del Superenalotto, visto che oggi, 2 giugno, non c’è. In occasione della Festa della Repubblica (giovedì 2 giugno), il concorso del Lotto n.66 di giovedì 2 giugno 2022 è posticipato a venerdì 3 giugno. L’estrazione di sabato 4 giugno si svolgerà regolarmente.

Per quanto riguarda il SuperEnalotto, il concorso di giovedì è stato spostato a sabato 4 giugno. Di conseguenza, l’estrazione del concorso n.67 di sabato 4 giugno è posticipata a lunedì 6 giugno. D’altronde anche in occasione di Natale o altre festività nazionali, il calendario del Lotto e del Superenalotto aveva subito delle modifiche. Oggi, 2 giugno 2022, dunque nessuna estrazione, ma ce ne saranno poi due di seguito per quanto riguarda il Lotto: venerdì e sabato. Il Superenalotto torna invece sabato e poi lunedì.

Le ultime estrazioni del Lotto

Di seguito le estrazioni dei giorni scorsi, la combinazione vincente del Superenalotto estrazione dopo estrazione, con i rispettivi video:

Lotto oggi non c’è: perché motivo. Come funziona, le info sul gioco

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna. Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

La ruota nazionale, invece, non rappresenta nessuna città. Chi vuole giocare al Lotto deve scegliere intanto se puntare su tutte le ruote (ad esclusione di quella Nazionale), vedendo abbassarsi di dieci volte la quota per l’eventuale vincita, oppure su una (o alcune) di esse. Il numero massimo di numeri giocabili su ogni ruota è di dieci. Il giocatore può pronosticare l’uscita di un numero in particolare (cosiddetto “estratto”): in questo caso è anche possibile scommettere sulla successione dei cinque numeri estratti (estratto determinato). Si possono giocare inoltre due numeri (ambo e ambetto), tre numeri (terno), quattro numeri (quaterna) o cinque numeri (cinquina). Siete pronti a tentare la fortuna a partire dalla prossima estrazione? Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, ricordiamo, si tengono alle ore 20 di martedì, giovedì e sabato.