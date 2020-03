Estrazione del Lotto e Supernealotto oggi, martedì 31 marzo 2020

L’estrazione del Lotto e del Superenalotto di oggi, sabato 31 marzo 2020? Nessuna estrazione. Oggi, come annunciato le scorse settimane dall’Adm (Agenzia Dogane e Monopoli), le estrazioni del gioco del Lotto sono sospese. Si legge nella disposizione, “sospensione del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo slot machines” oltre allo stop per Superenalotto, Superstar, Sivincetutto Superenalotto e Lotto tradizionale dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020; Eurojackpot la cui sospensione, con effetto immediato, è estesa alle modalità di raccolta online. Sospese anche “commesse che implicano una certificazione da parte di personale Adm con decorrenza 22 marzo 2020”. Quando si potrà tornare a giocare al Lotto o Superenalotto? Al momento non sono state fornite date precise su quando riprenderanno i giochi.

Ovviamente le vincite sono state congelate. I Monopoli di Stato hanno comunicato ai concessionari Lottomatica e Sisal la sospensione dei termini di decadenza per quanto riguarda la riscossione dei premi. Il riavvio dei termini sarà comunicato dalla stessa Amministrazione al termine dell’emergenza legata al Coronavirus.

TUTTE LE ESTRAZIONI

Quando sono le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto? Gli appuntamenti settimanali con Lotto, Superenalotto e 10eLotto (dieci e Lotto) sono fissi (salvo occasionali cambiamenti legati, ad esempio, ad alcune festività religiose come Pasqua e Natale o laiche come il due giugno o il 25 aprile o emergenze come quella del Coronavirus): ogni martedì, giovedì e sabato sera.

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Non sottovalutare il problema. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta giocaresponsabile (numero verde gratuito 800 921 121).

Le ultime estrazioni del Lotto: l’archivio

Di seguito le estrazioni dei giorni scorsi, la combinazione vincente del Superenalotto estrazione dopo estrazione, con i rispettivi video:

L’ESTRAZIONE DEL 21 MARZO 2020

L’ESTRAZIONE DEL 19 MARZO 2020

L’ESTRAZIONE DEL 17 MARZO 2020

L’ESTRAZIONE DEL 14 MARZO 2020

L’ESTRAZIONE DEL 12 MARZO 2020

L’ESTRAZIONE DEL 10 MARZO 2020

Potrebbero interessarti Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 31 marzo 2020 Estrazione Million Day di oggi, 31 marzo 2020: i numeri vincenti di martedì Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 30 marzo 2020

L’ESTRAZIONE DEL 7 MARZO 2020

L’ESTRAZIONE DEL 5 MARZO 2020

TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO (ARCHIVIO)