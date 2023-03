Casino non AAMS online: i migliori per i giocatori italiani

AAMS o non AAMS? Spesso si sente di parlare di questo argomento in rete. Internet è piena di opinioni ma che, purtroppo, spesso sono scritte da chi sa ben poco sull’argomento. Quando si parla di scommesse e gioco online bisogna cominciare dai fatti: visti i recenti eventi tante abitudini sono cambiate.

Chi già usava abitualmente internet per molte cose (come acquisti online o altri servizi) ha solo scoperto che poteva ottenere ancora di più dal web. Chi invece era restio, per qualche reminiscenza culturale, ha scoperto la praticità di usare il web in maniera migliore:

Tra i tanti servizi che sono entrati stabilmente nelle abitudini c’è il gioco online. Piazzare una scommessa sul web, provare la fortuna a una slot machine online oppure a un tavolo verde in streaming è diventato un bel passatempo. Questo ha fatto in modo che un numero elevato di nuove piattaforme di gioco siano nate ultimamente e questo trend non accenna a fermarsi.

Tra i vari casinò che si distinguono ci sono quelli internazionali. Sono comunemente chiamati bookmaker, se offrono anche le scommesse sportive, e casinò non AAMS. Purtroppo l’enorme flusso di informazioni, a cui un utente internet è costantemente esposto, potrebbe generare confusione e farlo cadere in siti poco affidabili.

Perché scegliere i casino online stranieri

Ci occupiamo di valutare, provare e analizzare casino online stranieri da diversi anni. In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza sui migliori casinò non AAMS del momento secondo una serie di parametri che da sempre utilizziamo.

Oggi scegliere un casinò non AAMS non è una solo una cosa controcorrente ma una vera e propria possibilità offerta dal mercato. Purtroppo ancora molti credono che un casinò online con sede al di fuori dall’Italia sia sinonimo di truffa. In realtà sono diversi i paesi al mondo che hanno regolato, spesso ben prima dell’Italia, il gioco d’azzardo online.

Spesso sono paesi piccoli che, per sopperire alla mancanza di settori produttivi classici, hanno visto nel settore dei servizi una possibilità per la propria economia. Questo ha fatto modo che paesi come Malta, Gibilterra, Cipro, Curaçao siano tra quelli con le legislazioni più evolute ed articolate per via dell’esperienza accumulata. Inoltre, questi paesi spesso sono sede di importanti fiere ed eventi dedicati di settore ma anche che facciano da esempio su come regolamentare il settore.

I cinque migliori casino online non AAMS che accettano giocatori italiani

Il mondo online è ben affollato di proposte di casinò non AAMS. Distinguere i migliori tra questi non è facile. Tuttavia noi siamo giocatori online da tempo e abbiamo trasformato la nostra passione in lavoro. Per questo possiamo segnalarvi quelli che secondo noi sono attualmente i cinque migliori casinò non AAMS presenti sul web.

Roku Casino

Tra le migliori proposte sul mercato dei casinò AAMS possiamo subito segnalare Roku. Questo sito ha tutte le caratteristiche per essere considerato al momento uno dei migliori. Grafica gradevole e ben realizzata, ampia scelta di giochi da casinò e un ricco palinsesto di eventi sportivi su cui scommettere.Il sito possiede una regolare licenza emessa dal governo di Curaçao ma la sede operativa è nel territorio dell’Unione Europea. È infatti la Striking Stingray Cyprus LTD a gestire tutta la parte di assistenza clienti e gestione depositi e pagamenti. Ecco alcuni dei motivi per cui abbiamo inserito Roku tra i migliori casinò non AAMS:● ampia scelta di slot machine, giochi, sport ed eventi sportivi live;

● molti sistemi di deposito;

● elevato bonus di benvenuto;

● sito in italiano;

● assistenza clienti via chat 24/7.Roku offre una gamma completa di metodi per depositare e prelevare le vincite. Il bonus di benvenuto per il casinò arriva fino a mille euro e € 150,00 per chi preferisce le scommesse sportive. Inoltre Roku offre un buon ventaglio di promozioni ricorrenti che possono essere usate dopo aver utilizzato i bonus di benvenuto.

La società Bellona NV è attiva sul mercato del gioco dal 2010. Gestisce diversi casinò e bookmaker non

AAMS tra cui Slotimo, uno dei più recenti lanciati che sta riscuotendo un buon successo. L’azienda rispetta tutte le regole del settore grazie al permesso rilasciato dalle autorità di Curaçao e la sede per l’Europa si trova a Cipro. Slotimo si presenta con una grafica moderna e molto navigabile anche per i meno pratici dei casinò online.Sono diversi i motivi per cui consigliamo oggi di aprire un conto di gioco sul casinò non AAMS Slotimo:● disponibili slot machine, giochi da tavolo e casinò live;

● possibilità di scommettere sui maggiori sport internazionali anche in modalità live;

● sito tradotto anche in italiano;

● customer service via mail e via chat attivo 24/7;

● buona scelta di bonus di benvenuto e promozioni.Per gli amanti dei giochi da casinò Slotimo offre un regalo di benvenuto fino a mille euro articolato sui

primi quattro depositi. Oltre a questo ci sono diverse promozioni settimanali e possibilità di avere

scommesse gratuite. Decisamente uno dei migliori casinò non AAMS del momento.

Con il logo che rappresenta un simpatico pesce sarà proprio questo animale ad accompagnare il giocatore alla scoperta di Cashalot. Piattaforma completa di casinò e scommesse sportive gestita dalla Indigo Soft. L’azienda opera con una licenza emessa dall’autorità di regolamentazione del gioco di Curaçao.Il sito è disponibile in italiano e fa delle slot machine il suo punto di forza. Basta arrivare sulla home page per rendersi conto della scelta di questo tipo di giochi. Tuttavia non mancano il casinò live e le scommesse sportive. Queste ultime prevedono un ricco palinsesto e la possibilità di piazzare pronostici anche su eventi in corso di svolgimento. Cashalot si merita un posto nella nostra lista per diversi motivi tra i quali:● ottima grafica con facilità di utilizzo;

● ampia scelta di giochi da casinò;

● disponibili sport virtuali ed e-sports;

● servizio assistenza tramite chat live sempre attiva.Da non dimenticare poi il bonus di benvenuto che prevede un bel 200% fino a cinquecento euro ottenibili sul primo deposito. Praticamente basta fare un versamento di € 250,00 per averne nel conto ben 750 da utilizzare

immediatamente.

Sportaza è uno dei brand più famosi di Rabidi NV. Questa azienda è ben conosciuta per l’elevato numero di piattaforme che gestisce con successo da molti anni. Con Sportaza hanno dato una decisa spallata al mercato realizzando un sito moderno e navigabile con una grande scelta di giochi e sport. Rabidi NV opera con lo schema classico della licenza emessa dal governo di Curaçao e uffici in Europa per seguire meglio i giocatori.Era impossibile non includere Sportaza nel nostro elenco in quanto è uno di quei siti che sta facendo veramente conquistando molti giocatori. Ecco alcuni vantaggi del sito non AAMS Sportaza:● assistenza clienti affidabile e operativa 24/7;

● oltre cinquemila slot machine e giochi da casinò disponibili;

● ottime quote sulle scommesse sportive;

● bonus di benvenuto con giri gratis per le slot.È proprio la parte dei bonus che lascia senza fiato. Sportaza non si risparmia e propone ogni tipo di possibilità. Per gli scommettitori sono pronti ben € 150,00 di bonus di benvenuto mentre per i giocatori da casinò fino a cinquecento euro e duecento colpi gratis. A questi si aggiungono molte promozioni ricorrenti da utilizzare ogni giorno della settimana.

Un altro grande successo di Rabidi NV è AmunRa, il bookmark e casinò non AAMS ambientato nell’antico Egitto. Un tema grafico eccezionale che da un aspetto decisamente diverso a questa piattaforma. Come per ogni casinò gestito da questa azienda si nota l’esperienza del settore.Tradotto in italiano e ricco di giochi e mercati sportivi, AmunRa è destinato al successo pur essendo relativamente da poco online. Ecco alcuni vantaggi del casino non AAMS AmunRa:● ottima grafica, alternativa e di facile uso;

● oltre seimila slot machine e giochi da casinò disponibili;

● assistenza clienti via chat sempre attiva;

● programma VIP.Anche le promozioni di benvenuto sono ai massimi livelli. Iscrivendosi oggi si possono avere ben cento free spin e fino a cinquecento euro per il casinò oppure fino a € 150,00 per le scommesse sportive. Molte anche le promozioni settimanali da disponibili e di cui approfittare.

Come valutiamo un casino non AAMS

Molte persone potrebbero avere del timore nell’aprire un account su un bookmaker o casinò non AAMS. In realtà si tratta solo di avere le giuste informazioni per valutare la piattaforma che ci si trova di fronte. Facendo questo, per passione e per mestiere, ecco alcuni dei punti più importanti che vanno presi in considerazione quando si parla di casinò e bookmaker esteri.

Assistenza clienti

Il customer care è uno dei punti cardine quando si parla di casinò online. Sia i giocatori più esperti che i neofiti possono avere dei problemi. Questi possono essere il non capire il funzionamento di una delle regole del casinò, l’accredito di un bonus o altri problemi tecnici che potrebbero verificarsi.

L’assistenza clienti di un casinò non AAMS non solo deve essere veloce ma anche competente e contattabile tramite diversi canali di comunicazione. Quindi oltre agli indirizzi e-mail deve anche essere presente una chat live. Questa in genere la si raggiunge tramite un pulsante presente su ogni pagina del sito e può essere utilizzata sia da chi è già iscritto che da chi non lo è. I migliori casinò non AAMS offrono questo servizio in diverse lingue tra cui, abbastanza di frequente, c’è anche l’italiano.

Tempistiche e metodi di deposito e prelievo nei casino non AAMS

Altro parametro importante da considerare è la quantità di metodi messi a disposizione per depositare le somme e prelevare le vincite. Oggi esistono moltissimi metodi che facilitano decisamente la vita online. L’offerta di diversi metodi di pagamento è un buon segno. Infatti questi sono offerti da aziende esterne le quali effettuano dei controlli sull’affidabilità del casinò stesso.

Oggi depositare e prelevare denaro da un casinò non AAMS è molto semplice e il numero di opzioni è anche superiore a quelli offerti dai siti con licenza italiana. Per esempio tra i metodi più diffusi si possono trovare:

● carte di credito e debito Visa, MasterCard e Maestro;

● processori di pagamento come Skrill, Neteller o ecoPayz;

● bonifici bancari internazionali immediati come Klarna e Sofort;

● cripto valute come Bitcoin, Ethereum e altre.

I depositi sono tutti immediati e il saldo di gioco è immediatamente aggiornato. In pratica si comincia a giocare pochi attimi dopo all’operazione di ricarica del conto. Le modalità di prelievo possono variare anche in base al tipo di metodo scelto e ci impiegano dalle 24 ore fino ai tre/cinque giorni lavorativi.

Bonus di benvenuto nei casinò non AAMS

Uno dei temi più interessanti sono poi i bonus. Questi danno l’idea di quanto un casinò o bookmaker non AAMS voglia realmente entrare sul mercato. Una volta era in uso la pratica del bonus senza deposito ma questa tecnica non fornisce i risultati sperati. Le piccole somme che venivano elargite in regalo (spesso solo pochi euro) non davano realmente la possibilità di provare le potenzialità della piattaforma. Per questo motivo uno dei motivi principali per cui i giocatori italiani scelgono i casinò non AAMS sono proprio i generosi bonus di benvenuto.

Un bonus di benvenuto va valutato sia per la cifra ottenibile che per la facilità con cui se ne possono prelevare le vincite. I bonus infatti non sono direttamente prelevabili. Lo sono solo le vincite e dopo un aver generato un certo movimento di denaro, detto turnover o requisito di scommessa, sul sito.

Con un pizzico di fortuna è possibile prelevare una somma superiore al bonus ricevuto. In caso contrario, ovvero il bonus si esaurisce, nulla sarà dovuto dal giocatore che avrà comunque tentato la fortuna in maniera gratuita. Nei migliori non AAMS è facile trovare bonus che vanno dal 50% al 150% del deposito effettuato. Per esempio versando cento euro e avendo un bonus del 150% si avrà un totale di € 250,00 da giocare. Facilmente è possibile ottenere cifre che oltrepassano i mille euro a fronte delle prime operazioni di ricarica del conto.

Varietà dei giochi

Altro fattore importante per la valutazione di un non AAMS è il rapporto con i vari fornitori e sviluppatori di giochi. Si potrebbe pensare che un fornitore di software di giochi abbia tutto l’interesse a piazzare le proprie slot machine e tavoli nel maggior numero di piattaforme online. Tuttavia nessuno di questi vuole essere coinvolto in casinò poco trasparenti o che non pagano le vincite dovute ai giocatori.

Per questo motivo anche i fornitori di giochi effettuano i loro controlli e selezionano le piattaforme dove essere presenti. Un casino non AAMS con un elevato numero di fornitori di giochi è un altro segno di affidabilità da prendere in considerazione.

La sicurezza dei bookmaker e Scommesse non AAMS

La vera domanda che tutti si pongono è quindi se questi siti di gioco online straniero sono davvero sicuri e affidabili. La risposta è sì qualora ci siano tutti gli elementi sopra esposti. Giocare su un casinò con licenza estera sul web è come recarsi fisicamente in un casinò straniero. La struttura per essere aperta e accogliere i giocatori deve rispettare dei parametri ben definiti.

Il gioco d’azzardo, sia tradizionale che online, è strettamente regolamentato in molte nazioni del mondo. Questo tipo di leggi sono quasi sempre volta alla massima protezione del giocatore. Nel caso del gioco poi ci sono le norme di verifica dell’identità, chiamate KYC (Know your customer), che servono per impedire il riciclaggio di denaro.

Giocare su un casinò non AAMS è sicuro e legale oltre a offrire una scelta di giochi e di bonus maggiore rispetto a casinò online che posso operare solo con licenze nazionali.

Può un italiano giocare su un casinò online straniero?

Sì, nessuna legge impedisce a un italiano di aprire un conto, versare del denaro, giocare e vincere su un casinò non AAMS. Non si viene perseguiti per aver centrato un numero pieno su una roulette di un casinò non AAMS o per un pronostico su alcune partite. La vera differenza è la tassazione applicata alle vincite. Ogni casinò non AAMS paga infatti le vincite inclusive delle tasse locali del paese di residenza del giocatore. Sarà quindi responsabilità di quest’ultimo dichiarare le vincite, specialmente se sono di un certo importo.

Conclusioni

Non c’è nulla di anomalo o illegale nel giocare in un casinò non AAMS online. Per capire quali sono i migliori segui le nostre recensioni perché siamo giocatori e scommettitori come te che stai leggendo. Ci piace condividere la nostra passione e aiutare chi vuole avvicinarsi al mondo del gioco online. In tutti i casinò elencati in questa pagina un residente in Italia può aprire un conto senza problemi e cominciare a divertirsi immediatamente anche versando piccole somme.