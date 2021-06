Donald Rumsfeld, l’ex segretario alla Difesa americano, è morto all’età di 88 anni. “Con profonda tristezza che condividiamo la notizia della morte di Donald Rumsfeld, uno statista americano, un devoto marito, padre, nonno e bisnonno”, ha fatto sapere la famiglia. L’ex segretario alla Difesa è morto “nella sua amata Taos”, nel New Messico.

Rumsfeld è stato capo del Pentagono sia con il presidente Gerald Ford e sia con George W. Bush ed è stato l’unico a ricoprire questo incarico due volte. “La storia potrà ricordarlo per i risultati ottenuti in oltre 60 anni di pubblico servizio – si legge nella nota – ma per coloro coloro che lo conoscono meglio sarà ricordato per il suo incrollabile amore per la moglie Joyce, per la sua famiglia e gli amici, per l’integrità di una vita dedicata al paese”.