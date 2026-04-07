La minaccia di Trump all’Iran: “Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile”

Trump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran. Sul social Truth, infatti, Trump ha scritto un messaggio che fa rabbrividire: “Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà”. Trump ha poi aggiunto: “Tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di meraviglioso e rivoluzionario può accadere, chi lo sa? Lo scopriremo stasera, uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 47 anni di estorsione, corruzione e morte finiranno finalmente. Dio benedica il grande popolo iraniano!”.

L’ultimatum per un accordo con l’Iran scade tra 15 ore, alle 20:00 ora di Washington, le due di stanotte in Italia. Se entro questa data la Casa bianca e Teheran non avranno raggiunto un’intesa per un cessate il fuoco, gli Usa minacciano di colpire ponti, centrali elettriche e altri obiettivi civili della Repubblica islamica, in palese violazione delle leggi internazionali. Scopriremo allora se corrisponde a verità il detto “Trump si tira sempre indietro” (in inglese: “Trump always chickens out”, in acronimo TACO). In caso contrario, l’Iran potrebbe reagire sulle infrastrutture energetiche e civili della regione in un’escalation che minaccia l’intera economia globale.