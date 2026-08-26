È diventato virale sui social un video che mostra il comandante di un volo Skiathos-Napoli assumersi la responsabilità di una decisione presa per la sicurezza dei passeggeri nonostante le proteste di alcuni di questi. Poco prima del decollo di un volo che dall’isola di Skiathos, in Grecia, doveva atterrare a Napoli, il comandante ha informato i passeggeri che il peso del velivolo era eccessivo. Per non lasciare nessuna persona a terra, quindi, il comandante ha deciso di alleggerire il peso dell’aereo lasciando all’aeroporto greco alcuni dei bagagli già imbarcati, spiegando che sarebbero stati spediti con un altro volo diretto a Napoli. Una decisione, che ha scatenato le proteste di alcune delle persone a bordo, dovuta a un problema di “performance” e influenzata sia dalla pista troppo corta che dal vento. “Il comandante sono io e decido io. Devo garantire la sicurezza di tutti” ha esclamato il pilota ricevendo diversi applausi.

A causa del vento sfavorevole, delle temperature e della pista corta, in un volo da Skiathos, in Grecia, a Napoli, il comandante decide di lasciare a terra i bagagli per ridurre il peso al decollo.

I bagagli verranno inviati in Italia con il volo successivo.

Subito partono le… pic.twitter.com/wGVuZoDJ9K — The Epoch Times Italia (@EpochItalia) August 26, 2026