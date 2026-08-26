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Il volo Skiathos-Napoli è troppo pieno, i bagagli restano a terra tra le proteste di alcuni passeggeri. Il comandante: “Decido io” | VIDEO

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il filmato è diventato virale sui social

di Niccolò Di Francesco
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È diventato virale sui social un video che mostra il comandante di un volo Skiathos-Napoli assumersi la responsabilità di una decisione presa per la sicurezza dei passeggeri nonostante le proteste di alcuni di questi. Poco prima del decollo di un volo che dall’isola di Skiathos, in Grecia, doveva atterrare a Napoli, il comandante ha informato i passeggeri che il peso del velivolo era eccessivo. Per non lasciare nessuna persona a terra, quindi, il comandante ha deciso di alleggerire il peso dell’aereo lasciando all’aeroporto greco alcuni dei bagagli già imbarcati, spiegando che sarebbero stati spediti con un altro volo diretto a Napoli. Una decisione, che ha scatenato le proteste di alcune delle persone a bordo, dovuta a un problema di “performance” e influenzata sia dalla pista troppo corta che dal vento. “Il comandante sono io e decido io. Devo garantire la sicurezza di tutti” ha esclamato il pilota ricevendo diversi applausi.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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