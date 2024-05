Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 26 maggio

A oltre sette mesi e mezzo dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica, la guerra scatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi: i morti sono quasi 36mila mentre i feriti superano ormai gli 80mila, in maggioranza civili, secondo le Nazioni Unite. Venerdì la Corte Internazionale di Giustizia de L’Aja ha ordinato a Israele di fermare l’offensiva su Rafah, nel sud del territorio costiero palestinese, ma il governo di Tel Aviv non ha intenzione di fermarsi, come dimostrano i raid proseguiti senza sosta. Di seguito le ultime notizie di oggi, domenica 26 maggio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 11.20 – Lapid: “A Netanyahu interessa la sua sopravvivenza politica” – Il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid ha postato su X un messaggio in cui scrive che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e “il suo entourage” sono persone il cui “unico interesse è la sopravvivenza politica e provocare il caos nello Stato di Israele”. Alcune settimane fa Lapid aveva affermato che l’amministrazione Netanyahu ha “perso il controllo”.

Ore 10.15 – Gantz chiede commissione d’inchiesta sul 7 ottobre e sulla guerra a Gaza – Secondo vari media israeliani, il ministro israeliano Benny Gantz ha presentato una proposta al segretario del Gabinetto di guerra per istituire una commissione d’inchiesta sul 7 ottobre e sulla guerra a Gaza. La settimana scorsa, Gantz ha minacciato di lasciare la coalizione di governo se Netanyahu non avesse presentato un piano per il governo post-bellico di Gaza entro tre settimane. Figura di spicco dell’opposizione prima di entrare nel gabinetto di guerra, Gantz è attualmente considerato il principale rivale politico di Netanyahu in Israele.

Ore 09.00 – Aiuti umanitari entrano a Gaza da Israele – L’emittente egiziana Al-Qahera riferisce che quattro camion di aiuti umanitari provenienti dall’Egitto sono entrati nella Striscia di Gaza da Israele passando attraverso il valico di Karem Abu Salem (Kerem Shalom). Secondo il canale televisivo, i camion trasportavano carburante.

Ore 08.00 – Nuovi raid nella notte su Rafah – L’artiglieria e l’aviazione israeliana hanno bombardato nella notte Rafah nonostante l’ordine della Corte internazionale di Giustizia de L’Aja di cessare le operazioni militari nell’area. I bombardamenti hanno colpito Rafah, la città di Deir al-Balah nel centro della Striscia, Gaza City e il campo profughi di Jabalia nel nord dell’enclave palestinese. Il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano Tzachi Hanegbi, in un comunicato congiunto con il Ministero degli Esteri ha affermato che “Israele non ha condotto e non condurrà operazioni militari nell’area di Rafah che creino condizioni in grado di portare del tutto o in parte alla distruzione della popolazione civile palestinese”.

Ore 07.30 – Israele attacca il campo profughi di Jenin – Le forze israeliane hanno lanciato questa mattina un nuovo assalto nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania, contro il campo profughi palestinese. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo fonti locali, diversi veicoli accompagnati da un bulldozer militare hanno preso d’assalto la città, mentre alcuni cecchini sono saliti sui tetti di alcuni edifici residenziali. L’emittente araba Al Jazeera parla di scontri in città con combattenti palestinesi che hanno attaccato veicoli militari israeliani con ordigni esplosivi artigianali.