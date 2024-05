Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 25 maggio

A oltre sette mesi e mezzo dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica, la guerra scatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi: i morti sono almeno 35.800 mentre i feriti superano ormai gli 80mila, in maggioranza civili, secondo le Nazioni Unite. Intanto, la Corte Internazionale di Giustizia de L’Aja ha ordinato a Israele di fermare l’offensiva su Rafah, nel sud del territorio costiero palestinese. Il governo di Tel Aviv però ha già fatto sapere di non avere intenzione di fermarsi, mentre Hamas ha accolto con favore la decisione, anche se la ritiene “insufficiente” per porre fine alla guerra. Sul fronte mediorientale invece, ieri i ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi hanno rivendicato tre attacchi contro altrettante navi in transito nel Mar Rosso, nel Mar Mediterraneo e nel Mar Arabico. Di seguito le ultime notizie di oggi, sabato 25 maggio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 09.50 – Razzi dal Libano verso Israele – Venti razzi sono stati lanciati dal Libano verso l’Alta Galilea, nel nord di Israele: alcuni di essi sono caduti nelle comunità di Dov e Manara, causando danni ma nessuna vittima. Le forze di artiglieria israeliane hanno risposto al fuoco puntando le aree di lancio nel territorio libanese, mentre l’aeronautica ha attaccato diversi edifici militari di Hezbollah.

Ore 09.00 – Tajani: dall’Italia 35 milioni di euro per la popolazione palestinese – Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha incontrato alla Farnesina il primo ministro e ministro degli Esteri dell’Autorità Palestinese, Mohammed Mustafa. “Ho informato Mustafa – ha riferito Tajani – che il governo ha disposto nuovi finanziamenti a favore della popolazione palestinese, per un totale di 35 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi a quanto già fatto in risposta alla crisi. Di questi, 5 milioni saranno destinati all’Unrwa”.

Ore 08.00 – Il ministro israeliano Ben-Gvir: “Corte Aja antisemita, sentenza irrilevante” – Quella emessa dalla Corte internazionale di giustizia dell’Aja è una “sentenza irrilevante”, la Corte è “antisemita”, la “risposta è occupare Rafah”. Lo ha dichiarato il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir.

Ore 07.00 – Gli Usa in pressing contro l’offensiva su Rafah – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha avuto un colloquio con il ministro israeliano Benny Gantz per discutere di un cessate il fuoco nell’ambito di un accordo per liberare gli ostaggi israeliani ed evitare che il conflitto si espanda in tutta la regione. Lo riferisce il dipartimento di Stato americano in una nota. Blinken ha ribadito la contrarietà del presidente Joe Biden rispetto all’offensiva dello Stato ebraico su Rafah e ha sottolineato l’importanza di aumentare i livelli di assistenza umanitaria in tutta la Striscia di Gaza. Il capo della diplomazia Usa ha anche auspicato che Israele ed Egitto concludano i colloqui per riaprire il valico di Rafah il prima possibile, evidenziando l’importanza di proteggere i civili e gli operatori umanitari a Gaza nonché di allentare le tensioni in Cisgiordania.