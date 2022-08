Gemelli nascono con la carnagione diversa, la mamma: “Mi chiedono se sono entrambi figli miei”

Mette al mondo due gemelli, ma i bambini hanno un colore della pelle diverso l’uno dall’altro. Chantelle Broughton, 29 anni di Nottingham, di carnagione chiara è rimasta senza parole quando ha visto i suoi gemellini, avuti con il compagno di origini giamaicane. I bimbi, infatti, sono nati con un colore di pelle diverso l’uno dall’altro al punto che le persone che la incontrano le chiedono se siano entrambi figli suoi. Ayon è stato partorito al Nottingham City Hospital con la pelle chiara e gli occhi verdi, poco dopo è venuta al mondo Azirah, che aveva una carnagione molto più scura e occhi marroni. Si tratta di un caso molto raro, ma non impossibile. Chantelle ha raccontato che alla nascita i bambini non sembravano molto diversi tra loro, ma con il passare delle settimane il cambiamento è diventato sempre più evidente. La donna ha sposato un uomo di origini giamaicane, quindi si aspettava che i suoi bambini potessero avere la carnagione più scura, ma non sospettava la differenza tra i due. Lei stessa ha spiegato che pur avendo la carnagione chiara è in realtà di razza mista visto che il nonno era di origini nigeriane.