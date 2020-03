Coronavirus ultime notizie: completata l’evacuazione della Diamond Princess

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono 3.057 i morti nel mondo a causa dell’epidemia di Coronavirus. Il numero totale di contagiati è di 89.081, mentre le persone guarite sono 45.147.

Nella giornata di ieri, sono risultati positivi al test anche lo scrittore Luis Sepulveda e sua moglie, la poetessa Carmen Yanez. Entrambi sono ricoverati in Spagna, a Oviedo. Sempre ieri, il museo del Louvre a Parigi è rimasto chiuso a causa di una riunione per discutere dell’emergenza Coronavirus.

Qui tutte le ultime notizie sul Coronavirus dall’Italia.

ore 07.00 – Il capitano italiano della Diamond Princess è stato l’ultimo a lasciare la nave – È stata completata la procedura di sbarco dei passeggeri che si trovavano a bordo della Diamond Princess, la nave rimasta per settimane in quarantena in Giappone con 3.700 passeggeri a bordo.

Le ultime 130 persone che si trovavano sull’imbarcazione sono scese nella giornata di domenica. Tra queste c’era anche il comandante della nave, l’italiano Gennaro Arma, l’ultimo ad aver lasciato la Diamond Princess.

Tra gli ultimi 130 passeggeri sbarcati c’erano circa 70 indonesiani, rimpatriati con un volo per Giacarta. Le restanti 60 persone sono state messe in quarantena in ospedali situati a Saitama. Qui resteranno per 14 giorni. Se non risulteranno positivi al virus, potranno far ritorno a casa.

Il comandante italiano Gennaro Arma è stato ringraziato pubblicamente dal ministro della Salute giapponese Katsunobu Kato.

ore 06.00 – Usa, Pence: “Effettuati 500 tamponi, altri kit in arrivo” – Negli Stati Uniti i tamponi per il coronavirus effettuati finora sono soltanto 500. L’ha detto alla Cnn il vicepresidente Mike Pence, che ha annunciato l’arrivo di 15 mila nuovi kit nelle prossime ore. In Italia i tamponi effettuati sono 21.127.

Secondo quanto riporta Paolo Flores D’Arcais su La Stampa, “la situazione più a rischio è quella sulla costa del Pacifico, dove c’è stato il primo morto ufficiale degli Usa, nello Stato di Washington, proprio nel centro di riabilitazione a Kirkland, sarebbero adesso più di cinquanta, tra pazienti e personale medico, ad aver mostrato sintomi del virus. “L’ipotesi è quella di un’epidemia”, dice il direttore del dipartimento di Sanità di Seattle, Jeffrey Duchin”.