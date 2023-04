Biden annuncia la ricandidatura per le presidenziali del 2024: “Non è il momento di accontentarsi”

Joe Biden ha lanciato la sua nuova candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. L’annuncio di oggi arriva a quattro anni esatti da quel 25 aprile del 2019 che segnò la prima tappa della sua corsa alla Casa Bianca.

La campagna per la rielezione di Joe Biden arriva sotto forma di un video di tre minuti che inizia con un discorso rappresentato da una sola parola: Libertà.

La voce narrante è dello stesso 46esimo presidente Usa, Biden sostiene che il diritto all’aborto, la difesa della democrazia, il diritto di voto e gli ammortizzatori sociali saranno tra i temi più importanti al ballottaggio nel 2024.

Dice che gli elettori si troveranno di fronte alla scelta di lasciare alla prossima generazione “più o meno libertà” “più o meno diritti”.

“Ogni generazione di americani ha affrontato un momento in cui ha dovuto difendere la democrazia, difendere le nostre libertà personali e difendere il nostro diritto di voto e i nostri diritti civili. Questo è nostro momento”, afferma.

L’annuncio ufficiale, scrive la stampa Usa, apre la strada a un nuovo testa a testa tra Biden e l’ex presidente Donald Trump, il quale ha affermato che non ritirerà la propria candidatura, a prescindere dagli sviluppi delle controversie giudiziarie che lo vedono protagonista.

Un sondaggio di “Nbc” pubblicato domenica ha rilevato che solo il 26 per cento degli statunitensi pensa che Biden dovrebbe candidarsi per un secondo mandato come presidente, mentre il 70 per cento afferma che non dovrebbe. Tra i Democratici, il 51 per cento afferma che Biden non dovrebbe candidarsi per un secondo mandato. Quasi la metà di coloro che si oppongono a una ricandidatura di Biden cita la sua età come una delle ragioni principali per le quali non dovrebbe correre per un secondo mandato.