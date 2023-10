A Firenze il primo evento conclusivo del premio “Women Value Company Intesa Sanpaolo”

Nella sontuosa cornice di Palazzo Incontri a Firenze, si è recentemente tenuto il primo evento conclusivo del prestigioso premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, una iniziativa organizzata dal Gruppo bancario in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario. Questo riconoscimento, giunto alla sua settima edizione, rappresenta una categoria speciale del Premio Marisa Bellisario e si dedica alla valorizzazione dell’imprenditoria al femminile e delle aziende che investono in parità di genere e benessere aziendale.

Anna Roscio, responsabile sales & marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, sottolinea il significato profondo di questo premio: “Questa iniziativa rappresenta l’impegno di Intesa Sanpaolo non solo verso le imprese in generale, ma in particolare verso l’imprenditoria al femminile. Questa settima edizione segna il completamento di un programma di valorizzazione che in sette anni ha visto la partecipazione di oltre cinquemila aziende. Ora iniziamo un tour che ci condurrà in tutto il Paese, premiando le 35 delle 100 aziende che riceveranno il riconoscimento quest’anno. Questo programma si pone come complemento al ruolo tradizionale della banca nella concessione di credito, contribuendo alla valorizzazione delle storie imprenditoriali più riuscite.”

Virginia Borla, responsabile business e governance dei territori per Intesa Sanpaolo, sottolinea ulteriormente l’importanza dell’imprenditoria al femminile in Italia: “L’occupazione femminile nel nostro Paese è inferiore di circa 13 punti percentuali rispetto alla media europea. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è fondamentale per colmare questa disparità e offrire opportunità eguali. Intesa Sanpaolo ha quindi destinato un miliardo di finanziamento alle imprese al femminile. Non esiste una soluzione unica, ma l’importante è combinare più elementi che, lavorando insieme, permettano a ciascuno di esprimere appieno il proprio potenziale. Vogliamo comunicare l’importanza dell’impatto delle donne all’interno delle aziende. L’imprenditoria al femminile non riguarda solo le donne imprenditrici, ma anche aziende che lavorano per creare un ambiente in cui tutti possono esprimere se stessi. Ci concentriamo su benessere, innovazione, digitalizzazione e promozione della diversità e inclusione.”