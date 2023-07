Webuild, firmato contratto per l’attraversamento di Vicenza

Il Gruppo Webuild, con una quota dell’83% del General Contractor Iricav Due, e Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) hanno firmato l’accordo da €1,82 miliardi per l’avvio della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del primo lotto costruttivo dell’Attraversamento di Vicenza. Il lotto è parte della nuova linea AV/AC Verona-Padova, progetto che contribuirà alla modernizzazione dei trasporti del Nord Italia e su cui Webuild sta già realizzando altre tratte, sempre con Iricav Due costituito oltre che dal Gruppo Webuild, per il 17% da Hitachi Rail STS e con quote minori di Lamaro Appalti e Fintecna.

La nuova tratta

La nuova tratta si sviluppa per circa 6,2 chilometri dal Comune di Altavilla Vicentina fino alla Stazione di Vicenza e prevede anche il rinnovo di 4,8 chilometri di linea esistente. La realizzazione di questo progetto consentirà l’incremento dell’offerta di trasporto alta velocità, regionale e merci, lungo la direttrice orizzontale Milano-Venezia, garantendo una migliore separazione dei flussi di traffico, un incremento della capacità e della regolarità del servizio, una riduzione dei tempi di viaggio e un aumento della frequenza dei treni.

La linea ad alta velocità Verona-Padova sarà lunga complessivamente 76,5 chilometri. Il progetto è suddiviso in tre lotti funzionali. I lavori del primo lotto funzionale, relativo alla tratta Verona-Bivio Vicenza (44,2 chilometri) sono stati avviati nel 2020 e sono prossimi al 35% di avanzamento. Per il secondo lotto funzionale, riferito all’Attraversamento di Vicenza, dopo la firma di oggi, saranno avviate la progettazione esecutiva e le attività propedeutiche all’avvio dei lavori. Il terzo lotto funzionale, per la tratta Vicenza-Padova (più di 26 chilometri), è in fase di progettazione definitiva.

Per la sua realizzazione sono previsti circa 4 mila occupati, tra personale diretto e di terzi, con il coinvolgimento ad oggi di una filiera composta da circa 450 società, per un valore dei contratti con fornitori pari a oltre €1,3 miliardi. Una volta ultimata, la linea andrà a completare il collegamento ferroviario tra Milano e Venezia e farà viaggiare in modo sostenibile persone e merci nel cuore di una delle aree più industrializzate del Paese. In quanto parte del Corridoio Mediterraneo della rete TEN-T (Trans-European Transport Network), avvicinerà anche l’Italia al resto d’Europa, potenziando il sistema di trasporto transeuropeo su cui l’Unione Europa sta investendo in via prioritaria per accrescere l’interconnessione e la mobilità sostenibile nel continente. Il Gruppo Webuild è player di riferimento su scala globale nel settore della mobilità sostenibile, in cui vanta un track record che include la realizzazione di oltre 14.100km di ferrovie e metropolitane. In Italia, è impegnato in alcuni dei più importanti progetti in corso per il potenziamento dell’alta velocità e dell’alta capacità del Paese, tra cui 4 lotti dell’alta velocità Napoli-Bari e 7 lotti dell’alta capacità sulla direttrice Palermo-Catania-Messina.