Webuild cresce in Australia: ordini acquisiti a 7,3 miliardi di euro

Webuild sta espandendo la sua presenza in Australia, che rappresenta il suo primo mercato non domestico. Nei primi otto mesi del 2023, il Gruppo ha acquisito e sta finalizzando ordini del valore di €7,3 miliardi nel paese, portando il portafoglio di lavori del Gruppo in Australia a un totale di €13,3 miliardi. Questo notevole risultato è stato in parte ottenuto attraverso la firma di un contratto tra Webuild e la sua controllata australiana Clough, partner nella joint venture Future Generation, e Snowy Hydro Limited. Questo contratto mira a garantire la realizzazione sostenibile di Snowy 2.0 in Australia, uno dei più grandi progetti al mondo per la produzione di energia rinnovabile.

Grazie a questi successi, Webuild ha accumulato ordini del valore complessivo di €21 miliardi nei primi otto mesi del 2023, portando il potenziale portafoglio lavori del Gruppo a oltre €68 miliardi. Il costo stimato per il completamento del progetto Snowy 2.0 è stato aggiornato a €7 miliardi (AUD 12 miliardi), e l’accordo per Snowy prevede alcune modifiche al contratto con Future Generation, incluso il passaggio a un contratto collaborativo di tipo Incentivised Target Cost, in cui cliente e contractor lavorano in modo più integrato. Questo rappresenta un passo importante verso il completamento del più grande progetto per la produzione di energia rinnovabile in Australia, sottolineando la leadership di Webuild nel settore della transizione energetica nei paesi in cui opera.

La data prevista per la messa in funzione completa dell’impianto Snowy 2.0 è dicembre 2028, con la consegna della prima unità prevista per la seconda metà del 2027. Inoltre, la capacità produttiva di Snowy 2.0 sarà aumentata del 10% per garantire 2.200 megawatt e uno stoccaggio di 350.000 megawattora (equivalenti a 160 ore di generazione alla massima potenza).

Webuild, insieme a Clough, è attualmente coinvolto in diversi progetti infrastrutturali strategici in Australia, tra cui la costruzione dello Shiplift presso il porto di Darwin, l’implementazione di uno dei più grandi impianti al mondo per la produzione di urea per fertilizzanti e l’ampliamento di un impianto per il trattamento delle acque reflue in Western Australia. Inoltre, stanno prendendo parte al progetto “Tallawarra Stage B”, la prima centrale elettrica a idrogeno e gas a emissioni zero in Australia, tra altri progetti significativi.

Webuild e Clough vantano una vasta esperienza in Australia, con la realizzazione di progetti iconici come il Melbourne City Loop e il ponte strallato in curva dello Sydney Metro Northwest, che dimostrano la loro competenza e affidabilità nel settore delle infrastrutture nel paese.