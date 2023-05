Viaggio nel mondo delle aste immobiliari: i consigli di Vivere Real Estate

Le aste immobiliari rappresentano da sempre un terreno fertile per poter portare a termine ottimi affari, sfruttando le tante opportunità che questo settore specifico offre, in particolare la possibilità di acquisire un’immobile, residenziale o commerciale, ad un prezzo inferiore rispetto al suo reale valore, potendo quindi disporre di una proprietà di pregio sia per usi personali, sia in caso di affitto o nell’eventualità che possa essere rivenduta, ottenendo una plusvalenza considerevole rispetto al precedente prezzo di acquisto.

Per poter partecipare a un’asta immobiliare ed effettivamente ottenere un beneficio attraverso questa modalità di compravendita, però, è necessario essere in possesso di competenze e conoscenze specifiche, in particolare per quel che riguarda gli aspetti giuridici e tecnici, così da evitare brutte sorprese e dover impegnare ulteriori risorse economiche, vedendo quindi ridursi le possibilità di ottenere un utile consistente o una rendita passiva rilevante.

Aste immobiliari: da dove iniziare?

A supportare tutti coloro che intendono affacciarsi nel settore delle aste immobiliari, ci ha pensato Vivere Real Estate, azienda leader di mercato che da oltre dieci anni mette a disposizione le proprie professionalità per offrire un servizio a 360 gradi in ambito immobiliare. La società, oltre alla classica consulenza relativa all’acquisto e alla vendita di proprietà immobiliare, all’affitto e all’hospitality, è costantemente a disposizione per guidare il cliente in questo mondo che, come detto, è caratterizzato da un alto livello di complessità collegata agli elementi non solo economici ma anche tecnici, urbanistici, burocratici e legali.

Grazie a uno staff di professionisti, Vivere Real Estate cura ogni aspetto dell’asta immobiliare, in primo luogo interfacciandosi con il proprio cliente per analizzare le proprie esigenze e disponibilità economiche, così da individuare l’asta e l’immobile più idoneo alle personali caratteristiche di investimento. A questo si aggiunge uno studio approfondito condotto da tecnici esperti per quel che concerne l’eventuale presenza di vincoli urbanistici e normativi, ipoteche o problemi di natura strutturale.

Ma non solo. L’azienda si occuperà anche di predisporre uno studio di fattibilità, una due diligence immobiliare e ovviamente un sopralluogo presso la proprietà offerta all’asta, con l’obiettivo di far emergere l’opportunità di una rivalutazione dell’immobile, la presenza di certificazioni o criticità legali e, non ultimo, la necessità futura di dover intraprendere lavori di ristrutturazione e di messa a norma.

In questo modo, il cliente potrà avere a disposizione tutte le informazioni relative al bene, compresi gli eventuali investimenti futuri, e prendere la decisione migliore rispetto alle proprie aspettative, sia nel caso di aste immobiliari in presenza che per quelle online, ma anche quelle caratterizzate da vendita con o senza incanto.

Aste, saldo e stralcio, situazioni debitorie

Come accennato in precedenza, Vivere Real Estate accompagna il cliente in ogni aspetto relativo al settore immobiliare. Oltre alle aste immobiliari, infatti, la società italiana offre la propria esperienza e competenza anche per quei soggetti che si trovano ad affrontare situazioni debitorie dovute a diverse variabili sia personali che di mercato.

In questo contesto, Vivere sarà in grado di valutare pienamente le opportunità di richiedere il saldo e stralcio immobiliare, ponendosi come un intermediario affidabile e professionale tra debitore e creditore per poter concretizzare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti, evidenziando i vantaggi e gli svantaggi attraverso uno studio accurato portato avanti da esperti di diritto immobiliare e diritto bancario che si occuperanno di portare a termine ogni step burocratico della procedura.

Inoltre, per venire incontro a coloro che devono risolvere problemi di debiti legati all’acquisto di un’immobile, Vivere Real Estate si occuperà di analizzare le cause che hanno portato all’insolvenza, fornendo suggerimenti su come gestire al meglio il debito e indicando le soluzioni migliori per poter risolvere la situazione.

Infine, l’azienda è a disposizione anche per una consulenza personalizzata per chi vuole acquisire un’immobile gravato da problematiche finanziarie, valutando anche qui ogni aspetto della proprietà attraverso un’approfondita analisi preventiva per verificare la presenza di eventuali ipoteche o procedure di pignoramento.