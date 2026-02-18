Tutti i bonus che ti spettano senza ISEE: dettagli e lista completa

Non c’è bisogno di presentare la documentazione ISEE: a queste categorie di persone spettano diversi Bonus e agevolazioni.

Si tratta di una vera e propria opportunità per numerose famiglie italiane che rinunciano spesso a fare domanda, al pensiero di non rientrare nei parametri economici richiesti. La Legge di Bilancio ha infatti introdotto nuove misure finalizzate a sostenere economicamente gli utenti con difficoltà nella gestione delle spese quotidiane.

Tutti i bonus disponibili

La prima agevolazione da chiedere, senza bisogno di presentare l’ISEE, è il Bonus 100 e lode che è riservato agli studenti che hanno concluso il proprio percorso di maturità con il massimo dei voti e la lode. Lo Stato ha infatti pensato di dare un premio ai diplomati che eccellono a prescindere dalla loro situazione patrimoniale. Il corpo docente può invece beneficiare della Carta del Docente, ovvero un contributo di 500 euro che è destinato all’aggiornamento professionale. Questo strumento dà la possibilità agli insegnanti di investire nella propria formazione mediante l’acquisto di libri o anche corsi, senza la necessità di dimostrare il proprio livello di reddito.

Gli studenti universitari più meritevoli sono inoltre esonerati dalle tasse universitarie. Ad avere questo diritto sono anche le matricole che hanno conseguito il diploma con un voto di 100/100 e lode, ma anche gli studenti titolari di borsa di studio che completano tutti i crediti previsti dal piano di studi oppure che si laureano nei tempi stabiliti dagli ordinamenti. Esiste inoltre il Bonus IMU per immobili in comodato d’uso, che dà la possibilità di ottenere uno sconto del 50% sull’aliquota IMU quando si concede gratuitamente un’abitazione a genitori, figli oppure altri parenti diretti. I bonus edilizi si concentrano inoltre sull’obiettivo del risparmio energetico e del miglioramento abitativo e, a tal proposito, sono stati introdotti anche i bonus mobili e bonus ristrutturazione, destinati a coloro che vogliono riqualificare il proprio immobile, indipendentemente dal valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

Il bonus grandi invalidi, di 878 euro mensili, rappresenta invece un assegno destinato ai grandi invalidi che non sono riusciti ad avere il servizio di accompagnamento. L’INPS gestisce anche il Bonus figli disabili, che dà un contributo per il supporto domiciliare ai bambini minori di tre anni che sono affetti da gravi patologie croniche. L’importo varia tra 1500 e 3600 euro. Il bonus caregiver è una misura strutturale gestita da regioni ed enti locali, che fornisce aiuto economico ai familiari che si dedicano all’assistenza continuativa di anziani, malati e disabili. Sul fronte dell’energia, è tra l’altro disponibile il bonus luce disabili che dà la possibilità, ai nuclei familiari in cui è presente un componente affetto da disabilità grave, di ottenere uno sconto sulla bolletta elettrica.