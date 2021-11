Tridico a TPI: “Riscatto gratuito laurea e Ape contributiva, così possiamo risolvere il rebus pensioni”

«In Italia abbiamo 23 milioni di lavoratori su 60 milioni di cittadini. Troppo pochi: in un Paese simile al nostro, la Francia, i lavoratori sono 34 milioni. Il tasso di occupazione italiano è troppo basso e quindi è basso anche il montante contributivo». Secondo Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, «questo è il nostro principale problema di politica economica». E riguarda in particolare «due categorie che sono ai margini del mercato del lavoro: i giovani e le donne, soprattutto al Sud». Che fare? «Incentivi per gli investimenti privati combinati con investimenti pubblici. E poi politiche per l’emersione del lavoro nero», dice il presidente, intervistato sull’ottavo numero del settimanale TPI-The Post Internazionale…

