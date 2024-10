Toulouse Team Invest, un alleato per l’internazionalizzazione del business

In una regione ricca di opportunità di crescita e sviluppo per startup e realtà innovative, il dipartimento comunale di Tolosa offre alle aziende un supporto completo per crescere in Francia e in Europa. L’esperienza di AIKO e le occasioni da non perdere per le imprese italiane in molteplici settori, dall’aerospaziale alla robotica, fino all’AI.

570.556 aziende, 33.000 ricercatori e 260.000 studenti. Basterebbero questi numeri per descrivere il potenziale di innovazione della regione di Tolosa, in Francia. A questi, però, vogliamo aggiungerne un altro: 80.000; tanti sono gli impiegati del settore privato che, dal 2009 al 2019, hanno “invaso” la città attraversata dalla Garonna. Un’invasione positiva e che non si arresta per un territorio ricco di bellezze naturali e architettoniche, a metà strada tra l’Oceano Atlantico e il Mediterraneo e a pochi chilometri dai Pirenei.

Una terra in cui si respira il profumo della storia; di quella storia medioevale e rinascimentale che lascia il segno, che ancora oggi vive nei monumenti e nelle chiese in stile gotico e romano del centro di Tolosa; città fedele al passato, rimasta autentica nel suo guardare al futuro, nel percorrere quel cammino di sviluppo che, negli anni, piano piano, l’ha portata a essere ciò che è oggi: la culla delle tecnologie di domani.

Tolosa, l’innovazione al servizio del business

«Tolosa è la quarta città in Francia per numero di abitanti e la prima città per la proporzione di ingegneri nella popolazione attiva, il che favorisce un ambiente di innovazione in costante fermento. La presenza di università e centri di ricerca, inoltre, alimenta un ecosistema dinamico, attirando costantemente startup e grandi gruppi tecnologici nella regione». A parlare è Silvia Ferrari, Director di Toulouse Team Invest, dipartimento comunale nato nel 2013 con l’obiettivo di valorizzare e differenziare l’economia di Tolosa.

Il suo compito principale è supportare le aziende che decidono di investire a Tolosa nel loro percorso di espansione in Francia e in Europa, facilitando attività di networking e creando opportunità di business sul territorio. “Il potenziale di Tolosa è significativo e si manifesta in diversi ambiti, a partire dall’aerospaziale.

La città, infatti, costituisce un centro nevralgico per l’industria di settore: ospita il CNES, l’Agenzia Spaziale Francese, nonché il 25% dei professionisti europei attivi in questo campo”, ha proseguito Ferrari sottolineando come Tolosa nel tempo abbia operato per diversificare la sua economia, in un processo di contaminazione di conoscenze, di ‘cross-fertilization’, che oggi abbraccia settori ad alto grado di innovazione.

Tra questi, la medicina e il farmaceutico, che hanno visto uno sviluppo significativo nella città supportato dalla tradizione chimica consolidata nel territorio, la mobilità smart e sostenibile, grazie a competenze specifiche presenti nella regione nella realizzazione di sistemi embedded per diverse applicazioni, dai veicoli ai treni, senza dimenticare l’intelligenza artificiale e la robotica: Tolosa ospita oltre settecento startup, grandi centri R&D ed è sede di ANITI, il campus nazionale francese per la certificazione ibrida dell’intelligenza artificiale.

Un supporto a 360 gradi per startup e imprese innovative

Airbus, Thales Alenia Space, Capgemini, Accenture, Siemens Mobility: queste alcune delle società (ma potremmo citarne molte altre) che hanno deciso di investire a Tolosa, città che oggi rappresenta un terreno fertile per chi guarda all’innovazione tecnologica come volano per il business e l’internazionalizzazione. Un terreno che Toulouse Team Invest dal 2013 è stata in grado di “coltivare” con i giusti semi, mettendosi al fianco di tutte quelle realtà che nel tempo hanno compreso il potenziale in termini di sviluppo che Tolosa era in grado di offrire e che proprio grazie al dipartimento guidato da Ferrari sono riuscite a cogliere. E a far fruttare.

«Supportiamo le aziende in tutte le fasi di sviluppo del business nella regione, a partire dalla fase di avviamento in cui guidiamo l’impresa nell’apertura della sede locale e nella gestione delle pratiche burocratiche necessarie – ha proseguito Ferrari. Al tempo stesso, facilitiamo opportunità di networking ‘su misura’ organizzando sin da subito appuntamenti mirati tra le aziende e gli attori chiave dei settori di riferimento, facilitando la connessione con potenziali partner, clienti e fornitori». Nell’ambito di questo impegno, il dipartimento aiuta le imprese a identificare e ad accedere anche a possibili sovvenzioni e incentivi offerti dalla regione di Tolosa e dallo stato, facilitando il processo di richiesta e seguendo l’andamento di tutte le attività. Inoltre, lavora a stretto contatto con le università e i centri di ricerca presenti sul territorio per garantire che le aziende possano entrare in contatto con talenti qualificati e accedere alle competenze specifiche necessarie alla loro crescita.

Un’opportunità per le aziende italiane: l’esperienza di AIKO

Le potenzialità di Tolosa, nel tempo, hanno attirato l’attenzione di aziende italiane attive in diversi ambiti. Tra queste, AIKO, scaleup torinese che sviluppa software avanzati basati sull’intelligenza artificiale e l’automazione per applicazioni spaziali. Fondata nel 2017, la società oggi opera con una missione: garantire l’autonomia dei velivoli spaziali, in particolare per quanto riguarda l’automazione operativa, il supporto all’operatore e l’autonomia avanzata delle missioni, così da ridurre la necessità dell’intervento umano da terra.

L’azienda, che recentemente ha raccolto 3,5 milioni di euro in un round di investimento di serie A guidato da Deep Blue Ventures (DBV) e Primo Ventures SGR, è impegnata nell’espandere le proprie attività a livello europeo e, in un prossimo futuro, negli USA. In linea con questo obiettivo, nel 2023 ha deciso di aprire un ufficio a Tolosa, città strategica per l’ecosistema spaziale, affidandosi alle competenze e al supporto di Toulouse Team Invest. «Tolosa rappresenta una regione particolarmente promettente per il nostro sviluppo e la nostra internazionalizzazione – ha sottolineato Lorenzo Feruglio, Founder e CEO di AIKO. In questo percorso, il team di Silvia ha garantito e continua a garantire alla nostra società un servizio fondamentale sotto tutti i punti di vista, anche in termini di incontro e relazione con gli attori di riferimento del settore attivi nella regione. Un supporto che consiglio vivamente a tutte quelle startup e imprese innovative italiane che hanno l’obiettivo di espandere il proprio business in Francia e in Europa».