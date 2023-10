Tim lancia le nuove cabine digitali: ad aprire il progetto il Comune di Milano con 450 postazioni

Tim ha lanciato le nuove cabine digitali, che offrono accesso a una vasta gamma di servizi e contenuti digitali tramite touchscreen. Queste stazioni “intelligenti” sono state sviluppate in collaborazione con Urban Vision e sono state presentate da Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM, in occasione della giornata conclusiva dell’Italian Tech Week. Il Comune di Milano sarà il primo a implementare queste cabine, rendendo la città sempre più smart e sostenibile entro il 2024.

Le cabine digitali presentano un design completamente rinnovato e sono progettate per essere accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità motorie, barriere linguistiche o visive. Queste cabine offriranno servizi di infotainment, ricarica per smartphone, pagamenti digitali, ticketing e chiamate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali.

Inoltre, le cabine digitali includono una funzione di sicurezza chiamata “Women+”, che consente alle persone di richiedere assistenza in tempo reale in situazioni di potenziale rischio. Questo servizio mira a contrastare la violenza contro le donne e la microcriminalità.

Le cabine digitali offriranno anche supporto per la cultura, il turismo e le informazioni istituzionali fornite dal Comune in tempo reale. Inoltre, saranno integrate nel modello di Smart City di TIM, utilizzando tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale, il 5G e l’IoT per creare spazi urbani più vivibili, sostenibili e sicuri.

Il progetto di TIM mira a valorizzare parte del patrimonio storico delle cabine telefoniche tradizionali in dismissione in Italia. Milano sarà la prima città a installare circa 450 di queste nuove cabine digitali, e l’iniziativa si estenderà successivamente a altre 13 principali città italiane, per un totale di circa 2.500 cabine digitali.

Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM, ha sottolineato che questo progetto trasforma le cabine telefoniche tradizionali in “sportelli multiservizi di nuova generazione” e contribuirà a rendere le città più sostenibili. Le cabine saranno uno strumento di sicurezza e inclusione, con un focus particolare sulla parità di genere e sull’inclusione sociale.