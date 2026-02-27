Tende da sole, bonus 2026: come fare la domanda e quali sono i requisiti

Per il 2026, la detrazione fiscale Irpef per l’acquisto e l’installazione di tende solari esterne o schermature solari continua a rappresentare una delle opportunità più vantaggiose per i proprietari di casa.

L’aliquota di detrazione rimane fissata al 50% (o al 36% in base alla tipologia di immobile), con un tetto massimo di spesa pari a 60.000 euro per unità immobiliare, da suddividere in 10 rate annuali.

Detrazioni disponibili e quali spese sono ammesse

Il bonus tende non si limita solo al materiale per le tende o schermature solari, ma copre anche una serie di altre spese legate all’installazione, comprese:

La posa in opera e l’installazione professionale.

Lo smontaggio e la dismissione di eventuali sistemi preesistenti.

I sistemi di motorizzazione e automazione, come i sensori di vento e sole.

Le spese professionali per la gestione della pratica Enea.

È importante sottolineare che per poter usufruire di questa agevolazione fiscale, l’installazione deve rispondere a determinati requisiti tecnici stabiliti dall‘Enea e conformarsi alle normative europee in materia di efficienza energetica. In particolare, la tenda o schermatura deve contribuire al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.

Requisiti tecnici per il bonus

Il fattore solare gtot è uno degli elementi fondamentali per accedere al bonus. Questo parametro misura la capacità della schermatura di bloccare l’energia solare. Per poter beneficiare della detrazione, il valore di gtot deve essere inferiore o uguale a 0,35.

Inoltre, l’esposizione delle tende deve avvenire verso Est, Sud o Ovest, poiché l’irraggiamento solare è insufficiente a Nord.

Un altro aspetto cruciale del bonus tende riguarda la distinzione tra abitazione principale e seconde case. Infatti, l’aliquota di detrazione varia a seconda della destinazione d’uso dell’immobile:

50% di detrazione per la prima casa, in cui il contribuente ha la residenza.

36% di detrazione per le seconde case e altre tipologie di immobili.

Limiti di spesa e determinazione dell’aliquota

Il limite massimo di spesa per ciascun immobile è fissato a 60.000 euro. Se l’aliquota applicata è del 50%, la detrazione sarà pari a 30.000 euro. Se invece si applica l’aliquota del 36%, la detrazione sarà di 21.600 euro.

Inoltre, il reddito complessivo del contribuente può influire sull’importo delle detrazioni: per i redditi sotto 75.000 euro, l’aliquota è quella standard, ma oltre tale soglia, l’importo massimo delle detrazioni può essere limitato a seconda del numero di figli a carico.

La procedura per richiederlo

Per usufruire del bonus, è necessario seguire una procedura precisa: pagamento con bonifico parlante: il bonifico deve contenere la causale specifica, il codice fiscale del beneficiario e i dati della ditta che esegue i lavori; comunicazione a Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, bisogna inviare i dettagli dell’intervento sul portale Bonus Fiscali Enea, che richiederà informazioni come la superficie delle tende, l’orientamento e il valore gtot; dopo la trasmissione, il sistema fornirà un codice Cpid, che deve essere stampato e conservato, per poterlo successivamente indicare nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF).