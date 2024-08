Telepass, il servizio Fast Track arriva anche negli aeroporti di Torino, Napoli, Linate e Malpensa T1

Non solo in autostrada: da oggi i clienti Telepass avranno una corsia preferenziale anche in aeroporto. Dopo Roma Fiumicino e Roma Ciampino, il nuovo servizio Fast Track di Telepass sbarca pure negli scali di Torino, Napoli, Milano Linate e al Terminal 1 di Milano Malpensa.

Così come avviene in autostrada, dove dal 1990 chi è cliente Telepass può transitare nelle corsie dedicate senza fermarsi al casello, così ora anche in aeroporto i clienti Telepass potranno avere accesso prioritario e gratuito ai controlli di sicurezza nel varco Fast Track: in questo modo, i viaggiatori potranno raggiungere in modo facile e veloce l’area di imbarco, riducendo i tempi di attesa e semplificando l’esperienza di viaggio.

Il servizio è gratuito per i clienti Plus di Telepass e sarà omaggiato per quelli Base fino al 31 dicembre 2024. Basterà presentarsi al varco mostrando la carta d’imbarco e il QR code del Fast Track di Telepass dalla schermata del proprio telefono.

Si amplia ulteriormente, dunque, la gamma di servizi per il viaggiatore offerti da Telepass. La società italiana del Gruppo Mundys è leader nella smart mobility e nel telepedaggio in Italia e in Europa.

Il dispositivo che permette di evitare la coda al casello autostradale è attivo in Italia dal 1990 e da qualche anno è utilizzabile anche in Francia, Spagna, Portogallo e Croazia. Da qualche mese, inoltre, essere clienti Telepass torna utile anche in Austria, Svizzera, Repubblica Ceca e Slovenia. In questi Paesi si utilizza, infatti, il cosiddetto contrassegno autostradale, realizzato da un sistema a vignette che sono acquistabili tramite la app di Telepass.

In Italia, la app di Telepass consente anche di pagare comodamente dal proprio smartphone tutti i parcheggi e i ticket per le strisce blu, di comprare i biglietti di bus, metro, treni, aerei e traghetti, di prenotare taxi o servizi di micromobilità e persino di acquistare di un’assicurazione per il proprio viaggio.

L’utilizzo dell’ecosistema Telepass permette di avere accesso a importanti cashback come quello del 20% sui pedaggi fatti per tutta l’estate (fino al 30 settembre, fino a un massimo di 25 euro). E ci sono vantaggi importanti anche per il rifornimento: cashback del 2% sul primo servizio fatto dall’app. Per i possessori di auto elettrica, invece, la prima ricarica è gratis, con il 100% del cashback.

“Oggi il nostro ecosistema, basato su app, conta ben 30 servizi: dal pagamento delle strisce blu alla ZTL, dalla sharing mobility alle assicurazioni sia auto sia legate alla mobilità quotidiana”, spiega Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass. “Nel 2010, abbiamo lanciato uno dei servizi più apprezzati dai nostri clienti: il pagamento dei parcheggi convenzionati. Oggi, tra quelli in aeroporti, stazioni, fiere, siamo l’operatore che dà accesso alla rete più ampia che conta quasi 400 strutture in Italia e più di 700 tra Francia, Spagna e Portogallo. Ci piace pensare che Telepass potenzi le possibilità degli automobilisti nella mobilità autostradale, ma anche di fronte a un traghetto, un parcheggio, un bollo da pagare, un taxi da prenotare, un monopattino da noleggiare, per comprare una vignetta per andare all’estero o alzare le sbarre dell’autostrada in Francia, Spagna, Portogallo e Croazia. Continuiamo a far saltare la fila agli automobilisti e siamo consapevoli di disporre di un’esperienza, di un’offerta e di una capacità di innovazione uniche sul mercato pertanto vogliamo continuare a offrire soluzioni sempre all’avanguardia per le necessità di movimento dei nostri clienti in ambito urbano”.