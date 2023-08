Barrese (Intesa Sanpaolo) al Meeting di Rimini: “30 milioni in un anno in aiuti a popolazione”

Un dibattito riguardante il progresso economico nazionale è stato affrontato, esaminando due quesiti fondamentali: il metodo di misurazione e la valutazione dell’opportunità di una nuova posizione strategica dello Stato per supportare le imprese. Questi sono i temi che sono stati oggetto di discussione nel corso di un incontro circolare intitolato “Promuovere lo Sviluppo: Nuove Strategie per un’Economia Innovativa,” tenutosi al Meeting di Rimini. In tale occasione, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha partecipato tramite videoconferenza. Durante l’evento, Stefano Barrese, il responsabile della Divisione Banca dei Territori presso Intesa Sanpaolo, ha sottolineato il ruolo centrale che la banca svolge nel sostenere il settore sociale.

Barrese ha rivelato che nell’ultimo anno, la banca ha stanziato approssimativamente 30 milioni di euro per assistere la popolazione con interventi che riguardano cibo, pasti, abbigliamento e medicinali. Ha inoltre illustrato che l’obiettivo generale del piano aziendale, che si concluderà entro il 2025, era di superare i 50 milioni di euro. Questo, ha chiarito Barrese, dimostra l’intenzione di utilizzare le risorse bancarie per ridurre al minimo il divario attuale nel benessere all’interno del Paese. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di una stretta collaborazione con il governo, evidenziando il notevole impatto creato da Intesa Sanpaolo negli ultimi tre anni. Durante questo periodo, la banca ha finanziato circa 90 miliardi di euro a livello nazionale, contribuendo significativamente all’intero tessuto economico del paese, specialmente durante la pandemia.

Barrese ha espresso: “Abbiamo fornito finanziamenti per circa 90 miliardi di euro negli ultimi tre anni a livello nazionale. Molta parte di questi finanziamenti, soprattutto quando sono orientati all’estero, è avvenuta attraverso l’ausilio di Sace. Gran parte è stata possibile grazie al fondo centrale, dimostrando una forte sinergia con lo Stato. Questa sinergia è stata vitale per il salvataggio del Paese durante il periodo del Covid. Abbiamo erogato quasi 40 miliardi di euro alle piccole e medie imprese durante quel periodo, utilizzando fondi di garanzia e fornendo liquidità quando era altrimenti impossibile. Pertanto, l’unica soluzione è affrontare le sfide insieme.”

Barrese ha sottolineato il valore di “sfruttare congiuntamente le immense potenzialità del Paese”, che sono diversificate e significative. Riguardo al ruolo di Intesa Sanpaolo, ha concluso affermando: “Come banca focalizzata sui territori, è essenziale per noi considerare la nostra attività come un autentico sostegno alle comunità attraverso gli imprenditori, i veri protagonisti. Le piccole e medie imprese sono numerose e distribuite su tutto il territorio nazionale, con una varietà di dimensioni. Ciò che le accomuna è l’eccellenza nelle produzioni e la profonda cura per i dipendenti e il territorio circostante. Questa è la ragione per cui abbiamo sviluppato negli anni la nostra attività creditizia non solo come mero finanziamento, ma anche cercando di incentivare gli imprenditori a espandere ulteriormente la loro presenza sul territorio. È così che abbiamo introdotto i prestiti sostenibili, in cui gli imprenditori si impegnano periodicamente a migliorare il loro impatto ambientale e sostenibile sul territorio.”