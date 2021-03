Una gara fra startup innovative

Prende il via l’Accenture Startup Challenge: il progetto selezionerà le piccole realtà imprenditoriali migliori, che avranno l’opportunità di lavorare insieme ad un team di esperti di Accenture per la co-creazione di servizi e prodotti innovativi, da implementare presso i grandi player dei diversi mercati, con cui Accenture si interfaccia quotidianamente.

“Crediamo che integrare l’approccio, la velocità e le idee delle startup con l’expertise e le risorse delle imprese di maggiori dimensioni possa creare un valore aggiunto concreto. L’innovazione condivisa e la potenza del cambiamento sono da sempre al centro del nostro DNA. A maggior ragione in questo momento di necessaria accelerazione nell’adozione dell’innovazione, l’open innovation è diventato un asset ancora più importante: la complessità dei problemi che stanno affrontando i mercati impongono una stretta collaborazione tra tutti i diversi attori”, ha commentato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.

“Con l’Accenture Startup Challenge vogliamo mettere a fattor comune conoscenze, competenze e risorse per trasformare le idee più innovative in proposte concrete, favorendo la crescita dell’ecosistema italiano e supportando la ripartenza dell’economia italiana attraverso le tecnologie e il digitale“.

Come funziona la Accenture Startup Challenge? La challenge si rivolge alle startup e alle PMI che operano con un modello di business b2b attraverso le tecnologie più all’avanguardia: Intelligenza artificiale, cloud computing, blockchain, extended reality e IoT in primis.

Dal 10 marzo al 31 maggio 2021, le startup e PMI interessate possono candidarsi a questo link e proporre progetti e idee in 3 diversi ambiti: o Customer engagement: innovazione e interazione digitale, gestione e coinvolgimento clienti; o Ottimizzazione del modello operativo: trasformazione e digitalizzazione del modello operativo, delle risorse, delle funzioni e dei processi interni all’azienda; o Frontier trends: soluzioni riconducibili a trend innovativi/emergenti (es. transizione energetica, digital health, mobilità, ecc.).

Un comitato di selezione composto dai rappresentanti del Top Management di Accenture valuterà le proposte e selezionerà una rosa di startup, che avrà la possibilità di lavorare fianco a fianco con un team di esperti Accenture per la creazione di progetti altamente rilevanti, da proporre, poi, alle più grandi imprese italiane. All’azienda vincitrice – che verrà valutata in base a criteri di rilevanza di mercato, rilevanza per Accenture e Innovazione – verrà data anche la possibilità di mostrare la propria soluzione in uno dei centri di innovazione di Accenture in Italia.

Tra tutte le startup che partecipano all’iniziativa , inoltre, ne verranno selezionate due che si distinguono per il potenziale impatto sociale della loro value proposition. A queste saranno attribuiti rispettivamente due riconoscimenti specifici, il Premio Inclusion & Diversity e il Premio Sustainability, e avranno l’opportunità di essere coinvolte nell’ambito di specifiche attività di comunicazione di Accenture Italia.

