QualeBroker Awards 2023: ecco i migliori broker online e piattaforme

Quali sono i migliori broker, banche, piattaforme ed exchange di criptovalute per il 2023? Anche quest’anno QualeBroker.com, portale specializzato nel fornire guide nel mondo del trading online, ha rilasciato gli Awards 2023 con i vincitori delle tredici categorie prese in esame.

Gli ultimi anni hanno fatto registrare un periodo di intensa competizione nell’industria del trading online. Durante il periodo del Covid, migliaia di nuovi traders e investitori si sono affacciati per la prima volta nel settore. Poi il mercato ribassista del 2022 ha fatto segnare una brusca frenata.

«Il 2023 ha portato con sé numerose sfide per gli investitori: inflazione alle stelle, tassi in aumento e mercati azionari che non hanno recuperato a pieno le perdite dello scorso anno», sostiene Alfredo de Cristofaro, Founder di QualeBroker. «In tale contesto si sono distinti quei broker online e banche che hanno aiutato i clienti a proteggere i loro portafogli, educandoli e fornendo loro gli strumenti necessari per una corretta gestione del rischio».

Ed alla fine dei conti, i migliori broker e banche risultano quelli che sono stati in grado di rispondere alle crescenti esigenze della clientela, continuando a migliorare l’offerta di servizi che li ha resi vincenti fino ad oggi.

Gli Awards di QualeBroker vengono assegnati tramite una metodologia di valutazione ben definita. A seconda della categoria di riferimento, i punteggi vengono assegnati in base alla sicurezza dell’intermediario, alle commissioni applicate, alla facilità d’uso, all’accesso ai mercati e ad altri fattori.

Questi premi rappresentano, dunque, delle vere e proprie raccomandazioni per gli investitori italiani, grazie alle quali sarà più facile prendere alcune decisioni delicate in tema di finanza personale, come la scelta del broker o della piattaforma più adatta alle proprie esigenze di investimento.

Per vedere la classifica completa dei vincitori e le spiegazioni dei punteggi, visita la pagina degli Awards 2023 di QualeBroker. Ecco i vincitori dei QualeBroker Awards 2023 per ognuna delle tredici categorie:

1. Miglior broker online 2023: DEGIRO

2. Miglior broker per ETF e Fondi di investimento: Scalable Capital

3. Miglior broker per azioni: XTB

4. Miglior broker sostituto d’imposta: ActivTrades

5. Miglior broker per futures e opzioni: MEXEM

6. Miglior broker per il Forex: Tickmill

7. Miglior broker per fare trading sui CFD: Pepperstone

8. Miglior piattaforma di social trading: Collective2

9. Miglior piattaforma di trading: IBKR Trader WorkStation

10. Miglior app di trading: IBKR Global Trader

11. Miglior broker extra-europeo: Vantage

12. Miglior exchange di criptovalute: Binance

13. Miglior banca online: Fineco

Chi è QualeBroker

Fondato nel 2018 da Alfredo de Cristofaro, QualeBroker.com è il sito di riferimento in Italia per la comparazione di banche e broker online per il trading online. Le recensioni e le analisi sugli intermediari finanziari si basano su una metodologia di valutazione che utilizza una combinazione di metriche qualitative e quantitative, provenienti dalla raccolta di migliaia di dati.

Trovare la piattaforma giusta per raggiungere i propri obiettivi finanziari è più impegnativo che mai, data l’abbondanza di broker online e banche presenti sul mercato. Per semplificare il processo di selezione, QualeBroker ha creato un’ampia lista di recensioni e classifiche che permettono a qualsiasi investitore di trovare l’intermediario giusto e in poco tempo.

In questi anni, QualeBroker ha aiutato migliaia di investitori a trovare i broker e le piattaforme più allineate al loro profilo, permettendo loro di risparmiare ore e ore di ricerche individuali.

Informativa sul rischio: investire comporta rischi di perdita. I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito alla negoziazione dei CFD.

Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.