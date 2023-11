La protesta dei quartieri di lusso contro l’Imu: “È un abuso di potere”

La Torino bene si ribella all’Imu. In particolare alla norma che costringe a pagare l’imposta sulla prima casa in base alla categoria catastale. Dalla collina al centro storico, passando per Crocetta, i residenti dei quartieri più lussuosi di Torino stanno inondando di richieste il comune per ottenere il declassamento degli immobili accatastati come A1 in A2. Lo riporta La Repubblica, spiegando che i proprietari sperano di non vedersi più l’immobile classificato come “signorile”, su cui sono obbligati a pagare l’Imu anche per la prima casa.

Il fenomeno è nato da una “semplificazione” introdotta dal governo Renzi nel 2014. Questa prevedeva che tutti gli immobili accatastati come A1, A8 e A9 dovessero pagare l’imposta per le case di lusso, ovviando alle verifiche. “Costringerci a pagare la tassa sulla prima casa senza che abbia le caratteristiche dell’alloggio di lusso è un abuso di potere siamo pronti ad andare fino in fondo per ottenere giustizia”, ha dichiarato uno dei proprietari.